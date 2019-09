Nicolas Cage, i tartufi e un maiale rubato

News Cinema

I fan dell'attore americano si possono fregare le mani in anticipo: il loro beniamino sarà protagonista di un revenge movie di quelli che solo lui potrebbe interpretare.

A volte mi chiedo come sia possibile non amare alla follia Nicolas Cage, le sue dichiarazioni, il suo stile di recitazione, le sue scelte professionali.

Sarebbe sufficiente pensare a un film come Mandy, di cui ho scritto diffusamente qualche tempo fa. O anche al Color Out of Space in cui si adatta H.P. Lovecraft, e che non vedo l'ora di vedere. O anche a questo nuovo progetto, che manderà in sollucchero i tanti fan dell'attore americano.

Proprio ieri, in Oregon, Cage ha infatti iniziato le riprese di un film intitolato Pig, scritto e diretto da tale Michael Sarnoski, che lo vede nei panni di un cercatore di tartufi che vive isolato dal mondo nel mezzo delle lussureggianti foreste dello stato americano, costretto però tornare in città, a Portland, e a confrontarsi col suo passato, quando qualcuno gli rapisce il maiale che usa per scovare i pregiati funghi nel sottosuolo e lui parte in cerca di vendetta.

Assieme a Cage, in questo film, ci sarà anche Alex Wolff, giovane attore statunitense visto in film come Jumanji - Benvenuti nella giungla e l'horror Hereditaty.

"Quello che è partito come un progetto molto personale si è tramutato in un impegno pieno di passione per tantissime persone di talento, e sono davvero emozionato per il fatto di portare alla vita questo strano mondo che mi sono immaginato," ha dichiarato Sarnoski.

Siamo emozionati anche noi, Michael, cosa credi?