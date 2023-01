Nezouh - il buco nel cielo: una clip in anteprima esclusiva del film

News Cinema

Arriva nei cinema italiani il 12 gennaio con Officine UBU un film che racconta la tragedia della guerra in Siria da una prospettiva diversa. Presentato al Festival di Venezia 2022 nella sezione Orizzonti Extra, lì ha vinto il Premio degli Spettatori - Armani Beauty. Ecco una clip di Nezouh in anteprima esclusiva.

L'attenzione del mondo, oggi, è giustamente concentrata sulla tragedia della guerra in Ucraina, ma non dovremmo dimenticare che quella che ha devastato la Siria a partire dal 2011, oramai dodici anni fa, ancora non è finita. Negli ultimi anni molti sono stati i film che hanno voluto raccontare le terribili storie provenienti dalla Siria, ma nessuno, prima, aveva usato i modi e i toni del film che arriverà nei cinema italiani dal 12 gennaio, distribuito da Officine UBU, e che si intitola Nezouh - Il buco nel cielo.

Presentato al Festival di Venezia 2022 nella sezione Orizzonti Extra, dove ha vinto il Premio degli Spettatori - Armani Beauty e il premio "Lanterna Magica", e poi in numerosi altri festival internazionali, il film scritto e diretto da Soudade Kaadan racconta la storia di una quattordicenne di Damasco e della sua famiglia, e del buco che si apre nel soffitto della camera da letto della ragazza in seguito a un bombardamento che diverrà, per lei, un paradossale varco verso la libertà e verso un mondo nuovo e diverso da quello cui è abituata.

Questa che vi proponiamo qui di seguito è una clip di Nezouh - Il buco nel cielo in anteprima esclusiva per voi lettori di Comingsoon.it:



clip

Nezouh - Il buco nel cielo: trailer e trama ufficiali del film

Nezouh - il Buco nel cielo: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Quando una granata provoca uno squarcio nel tetto dell'appartamento in cui vivono a Damasco la quattordicenne Zeina e i genitori, l'intera famiglia si trova improvvisamente esposta al mondo esterno. Un giorno, un ragazzo che vive nelle vicinanze cala una corda attraverso l'apertura nel tetto e così Zeina può vivere il primo assaggio di libertà. Mentre il padre è determinato a rimanere nella città assediata per non diventare un rifugiato, questa nuova finestra apre un mondo inimmaginabile di possibilità a lei e alla madre, che ora si trovano di fronte al dilemma se restare o fuggire.