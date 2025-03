Netflix mette in cantiere un nuovo adattamento di "Cujo"

News Cinema

Cujo, il romanzo di Stephen King del 1981, diventato un film appena due anni dopo, sta per arrivare sugli schermi degli abbonati alla piattaforma della N rossa.

Pubblicato nel 1981, "Cujo" è un celebre romanzo di Stephen King, uno dei primi - dopo "Carrie" e "Le notti di Salem" e "Shining" - a essere diventato un film.

La storia, che secondo lo stesso King gli venne ispirata dall'incontro con un gigantesco e ringhiante sanbernardo presso un meccanico che doveva sistemare la sua motocicletta, racconta appunto di un cane gigantesco della stessa razza che, dopo aver contratto la rabbia, diventa una inarrestabile macchina di morte.

Cujo, il film che adatta il romanzo di King, è uscito nel 1983, scritto da Don Carlos Dunaway e Barbara Turner, diretto da Lewis Teague, fotografato da Jan De Bont e interpretato da Dee Wallace, Daniel Hugh Kelly e Danny Pintauro (oltre che, ovviamente, da quattro veri San Bernardo, alcuni animatronics e perfino un incrocio tra un alano e un labrador travestito da San Bernardo per il ruolo del protagonista).

Secondo quanto arriva da oltreoceano, Netflix e il produttore Roy Lee (quello dell'It di Muschietti, di Barbarian, Companion e mille altri horror) stanno cercando in questi giorni degli sceneggiatori per un nuovo adattamento del romanzo di King, che in Italia è pubblicato da Sperling&Kupfer e che viene raccontato con questa trama ufficiale:

A Castle Rock, una sonnolenta cittadina del Maine, la vita scorre sui soliti binari. Cujo, il docile San Bernardo del meccanico, scorrazza libero per la campagna… finché una notte il suo padroncino, aprendo la porta del ripostiglio, non vede emergere dalle tenebre due occhi infuocati. Chi è la creatura diabolica che da quel momento comincia a seminare ovunque terrore e desolazione? È forse Cujo che, diventato idrofobo, si è trasformato nell'incarnazione stessa del Male?

Più nel dettaglio, nel libro Cujo sconvolge la vita non solo dei suoi padroni, ma della famiglia Trenton, vera protagonista della vicenda, che King ha raccontato anche in una sorta di sequel in un racconto intitolato "Serpente a sonagli" contenuto nella racconta "You Like It Darker", di recente pubblicazione.

Intanto, in Italia sta per uscire The Monkey, il nuovo, ottimo film di Oz Perkins tratto da un altro celebre racconto di King, "La scimmia" (qui potete leggere la nostra recensione).