Sembra vicino a Final Destination e lontanissimo da Longlegs, questo nuovo film di Oz Perkins, e lo è: ma in fondo, dietro alle apparenze grottesche, splatter e nerissimamente comiche, nemmeno poi troppo. La recensione di The Monkey di Federico Gironi.

Sembra quasi di vederlo, Osgood Perkins. Gravato dalle fatiche, dai toni cupi e lividi di Longlegs, ha bisogno di un po’ di relax, di distrazione, di divertimento. E allora, eccolo che tira fuori dal cilindro, in quattro e quattr’otto, un filmetto veloce e brillante come The Monkey, che è un horror, sì, nel senso che è un film che magari non punta a far paura, ma a parlare con toni extra gore di soprannaturale e di maledizioni, ma che è anche e soprattutto una commedia. E mica una qualunque, quasi una stoner comedy, perché tutto è così palesemente strambo e caricaturale e bizzarro da suggerire un quale stato di alterazione. Uno di quei film dove ti aspetteresti di veder sbucare fuori un Nicolas Cage da un momento all’altro.

The Monkey parte dal racconto di Stephen King che sta nella storica raccolta “Scheletri”, ed è sostanzialmente diviso a metà: nella prima parte si racconta di come i gemelli Hal e Bill che, undicenni, s’imbattono in una scimmia giocattolo e scoprono a loro spese come ogni volta che questa suoni in suo tamburo qualcuno muore; nella seconda di Hal che, adulto, scopre che quell’oggetto maledetto, che col fratello aveva gettato in un pozzo, è ricomparso e ha ripreso a seminare morte attorno a lui, e del suo tentativo di fermarlo una volta per tutte per salvare sé stesso e suo figlio Petey.





I toni, l’abbiamo detto, sono leggeri e caricaturali, e The Monkey finisce col sembrare una versione più grottesca, pagliacciona e splatter dei film della serie di Final Destination (che sta per tornare). Le morti messe in scena sono ingegnose, messe in scena con un tripudio di sangue assai divertente, come strampalato e affascinante è il mondo creato per questo film da Perkins, che è un mondo senza tante coordinate geografiche ma soprattutto temporali, visto che è sulla carta ambientato tra il 1999 e il 2024, ma sembra uno strano luogo trasversale a ogni cronologia dove si mescolano suggestioni e riferimenti che evocano gli anni Cinquanta tanto cari a King, ma anche un decennio cruciale per un certo filone di horror che si è accompagnato alla commedia come gli Ottanta.

Tutto questo potrebbe e può anche bastare a fare di The Monkey un piccolo e curioso film che ha la potenzialità di diventare anche un piccolo cult per il divertimento scanzonato che regala, e chissene importa se il ritmo e l’incisività vanno un po’ calando verso la conclusione della storia (al netto di un momento di quelli che oggi vengono chiamati WTF).

Però, a costo di fare il critico noioso e un po’ pedante, a pensarci bene questo di Oz Perkins è un film che dietro a questa sua godibilissima apparenza, di cui ci si può benissimo accontentare, dà l’impressione di nascondere anche qualcosa di più (gli incubi di Hal, per dirne una, fanno decisamente poco ridere).





Prendiamo due soli indizi, per evitare di fare troppe anticipazioni. Dopo la prima morte causata dalla scimmia (anzi, la seconda, se consideriamo un prologo che imposta tutto il tono del film a seguire), la mamma dei gemelli, dopo il funerale, fa loro un discorso piuttosto strano e niente affatto rassicurante, perlomeno secondo i dettami dei tempi che corrono: "Muoiono tutti, morirò pure io, morirete pure voi. Alcuni muoiono sereni nel loro letto, altri muoiono in maniere atroci”, dice loro, più o meno, la mamma. Il fatto è che poi, perdonate lo spoiler, la seconda vittima della scimmia è proprio lei, e la sua è una morte - l’unica, in tutto il film - che non ha nulla di buffo, o divertente, nemmeno secondo i canoni splatter e fuori di testa di questa storia.

Ora, non è che necessariamente si debbano tirare in ballo questioni filosofiche sull’insensatezza della vita e della morte (c’è anche un prete ridicolo e fatuo, in questo film), e sulla crudeltà dell’esistenza, però magari ricordare come Osgood Perkins (che ha un fratello, non gemello, ma di soli due anni più giovane) abbia visto mortire il padre Anthony di AIDS quando era adolescente, e che sua mamma Berry Berenson era su uno degli aerei che si schiantarono contro le Twin Towers l’11 settembre 2001 forse sì. E allora forse, non è così strano se, dietro alla scalmanata e programmatica e volutamente sciocca leggerezza di The Monkey, si nasconda sempre un’ombra un po’ cupa.

Né è strano che il rispetto che Perkins ha avuto per il racconto di King non si manifesta sono nei richiami alle atmosfere, agli anni CInquanta, a certe canzoni e a un certo tipo di umorismo, ma soprattutto nell’ansia sincera e angosciante di un padre che cerca di proteggere un figlio dai pericoli del mondo.





E come si fa, chiederete voi, a proteggere un figlio dal male del mondo, che appare inevitabile? Si fa come fa Hal alla fine del film, grazie a tutta l’esperienza e alla sofferenza: si fa che la scimmia c'è, esiste, ce la si deve tenere, e prima o poi suona il suo tamburo per tutti; ma questo non deve impedire di guardare avanti, e di vivere, il meglio possibile, nella maniera più libera, divertente e leggera possibile. Come The Monkey.