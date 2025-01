Netflix: i film e show in arrivo, la prima immagine dell’atteso Frankenstein di Del Toro

News Cinema

Nel corso di una presentazione scintillante e colorata Netflix ha presentato le novità in arrivo nel corso del 2025 il decimo anno di vita nel nostro paese per la piattaforma streaming. Ecco i film e gli show principali.

Un’ampia stanza dedicata solo alla sua passione che fa rima con ossessione, “fin da quando ero bambino”, quella per Frankenstein. Guillermo Del Toro ne parla con la sua consueta bonaria ironia direttamente dal suo studio, lanciando alcune immagini in anteprima del suo adattamento dell’opera di Mary Shelley che arriverà su Netflix l’autunno prossimo. Lo ha fatto nel corso dell’evento di presentazione delle novità (e non solo) Netflix per il 2025, il decimo anno italiano per la piattaforma che ormai conta centinaia di milioni di affezionati in tutto il mondo.

Fra l’Egyptian Theatre di Los Angeles e Roma, tanti sequel e novità, fra cinema e show unscripted, passando per gli eventi e ovviamente le serie televisive, di cui parliamo a parte. Si sono affacciati anche Ben Affleck e Guillermo Del Toro, fra gli altri. Quest’ultimo ha detto che è un progetto, quello di Frankenstein, che sognava di realizzare da 50 anni. "Nel corso dei decenni, il personaggio si è fuso con la mia anima al punto che è diventato un’autobiografia. Non può essere più personale di così”.

Settima produzione, invece, per Artists Equity, la società di produzione dei due grandi amici, cresciuti insieme nella vita e nel cinema a Boston, Matt Damon e Ben Affleck. Il primo film era stato un grande successo, Air, mentre il prossimo autunno torneranno con un film adrenalinico tratto da una storia vera e dal titolo un po’ inquietante. RIP è un crime thriller scritto e diretto da un maestro del genere come Joe Carnahan (Narc). Protagonisti sono proprio i due amici. Ben Affleck ha definito il film “un viaggio davvero divertente e coinvolgente, che ti lascia con il fiato sospeso”.

Fra i titoli internazionali più attesi che arriveranno nel 2025, è stato annunciato il titolo della nuova commedia di Noah Baumbach, Jay Kelly, previsto in autunno e girato anche in Italia. Nel cast George Clooney, Adam Sandler, Laura Dern, Billy Crudup, Riley Keough, Emily Mortimer, Greta Gerwig e la nostra Alba Rohrwacher.

Attesi anche: Air Force Elite: Thunderbirds, documentario che entra per la prima volta nella cabina di pilotaggio insieme allo squadrone di piloti da caccia americani; il dramma The Ballad of A Small Player di Edward Berger, regista del dieci volte candidato agli Oscar di quest’anno, Conclave, con Colin Farrel nei panni di un giocatore d’azzardo in fuga dall’Inghilterra a Macao; un nuovo documentario del maestro del genere, Errol Morris, dal titolo appena annunciato, Chaos: The Manson Murders, in uscita il 7 marzo sulla piattaforma; Eddie, un documentario sulla vita e la carriera del grande comico americano Eddie Murphy, diretto dal due volte vincitore dell’Oscar, Angus Wall; il film di fantascienza ambientato all'indomani di una rivolta dei robot in una versione alternativa degli anni ’90, The Electric State (14 marzo) di Anthony e Joe Russo, con Millie Bobby Brown, Chris Pratt, Ke Huy Quan; Happy Gilmore 2, sequel della commedia sportiva Un tipo imprevediile, uscita nel 1996, sempre con Adam Sandler protagonista; l’action thriller con Tom Hardy diretto da Gareth Evans, Havoc, in arrivo in primavera; la commedia Nonnas (9 maggio) con Vince Vaughn, Susan Sarandon, Lorraine Bracco, la storia di un uomo che dopo la morte della madre la vuole omaggiare aprendo un ristorante italiano insieme a un gruppo di nonne locali come cuoche; il dramma Steve, con Cillian Murphy nei panni di un preside che lotta per tenere in riga i suoi studenti e allo stesso tempo la propria salute mentale; la commedia The Thursday Murder Club, adattamento del romanzo di Richard Osman, Il Club dei delitti del giovedì, con Helen Mirren, Pierce Brosnan e Ben Kingsley diretti da Chris Columbus; e infine l’intrigante annuncio del nuovo film dopo otto anni di Kathryn Bigelow, ancora senza titolo, con Idris Elba e Rebecca Ferguson, in arrivo in autunno e il ritorno di Daniel Craig in Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, un nuovo caso della serie fra giallo e commedia, con il consueto grande cast, Josh O’Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny.

Per quanto riguarda i film italiani in primo sfruttamento Netflix dopo la sala, è stato annunciato che saranno almeno uno al mese, a partire da Parthenope di Paolo Sorrentino, online dal 6 febbraio, per arrivare a Io e te dobbiamo parlare, con Leonardo Pieraccioni e Alessandro Siani, e L’abbaglio di Roberto Andò, con il ritorno dello strano trio de La stranezza, Toni Servillo e Ficarra e Picone. Sono diversi i progetti di titoli Netflix Original, in esclusiva quindi per la piattaforma, che verranno però annunciati prossimamente. I dirigenti si sono detti “molto contenti” per il risultato di recenti lavori originali come Il treno dei bambini, “rimasto per cinque settimane nella top ten mondiale”.

Nuovi titoli unscripted andranno poi ad aggiungersi all’offerta attuale dating show e documentari sui retroscena del mondo dello sport. Debutteranno talent show come Building the Band ed esperimenti sociali come Million Dollar Secret. È stato anche annunciato che, in futuro, gli abbonati potranno esprimere preferenze direttamente dal loro schermo, aprendo così nuove opportunità. Fra i nuovi eventi in diretta arriverà il wrestling della WWE, oltre alla cerimonia di premiazione degli Screen Actors Guild Awards, il premio del sindacato attori, e all’NFL del giorno di Natale. Invece TUDUM, l’evento globale Netflix per i fan, sarà trasmesso in diretta streaming da Los Angeles il 31 maggio, oltre ad annunciare in anteprima Everybody’s Live with John Mulaney, un nuovo, inedito speciale stand-up settimanale a partire dal 12 marzo. “Saremo live a livello globale senza nessun ritardo. Non saremo mai rilevanti. Non saremo mai la vostra fonte di notizie. Saremo sempre sconsiderati”, ha dichiarato Mulaney.

Infine, i videogiochi. Oltre a Squid Game: senza limiti, che sta per diventare il gioco Netflix più scaricato di sempre, nel 2025 arriveranno ancora più titoli basati sugli show di riferimento per la piattaforma, da Ginny & Georgia e Sweet Magnolias a L’amore è cieco e L’inferno dei single. Netflix offrirà inoltre in esclusiva, più avanti nel corso di quest’anno, i videogiochi WWE 2K su dispositivi mobili.