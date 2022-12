Nessuno deve sapere: una clip in esclusiva del film di e con Bouli Lanners

News Cinema

Il nuovo film da regista del popolare e premiato attore belga è in questi giorni nei cinema italiani con Kitchen Film. Nessuno deve sapere racconta un'insolita storia d'amore e di vita con toni semplici e profondi assieme. Ecco una clip del film in anteprima esclusiva.

C'è nei cinema italiani un film molto bello, un film silenzioso e romatico, ruvido e aspro ma pieno di calda umanità.

Si intitola Nessuno deve sapere, ed è stato scritto, prodotto, diretto e interpretato da Bouli Lanners, che è uno dei nomi più importanti del cinema belga contemporaneo.

L'ambientazione di questo film - che è assai importante - non è però quella del Belgio: la storia raccontata da Lanners si svolge su una remota e bellissima isola delle Ebridi, in Scozia.

Un'isola popolata da una piccola comunità, nella quale il protagonista di questa vicenda, Phil (interpretato da Lanners), si è rifugiato trovando lavoro in una grande fattoria, occupandosi delle pecore, delle recinzioni, e di tutto quello che possa servire. Un giorno Phil è vittima di un ictus, che lo lascia privo di memoria: dovrà ambientarsi nuovamente in quel contesto, e nel farlo verrà aiutato da Millie, una donna austera e apparentemente glaciale, interpretata dalla Michelle Fairley che al cinema è stata la mamma di Hermione Granger nei due Harry Potter e i Doni della Morte, e che nel Trono di Spade è stata Lady Catelyn Stark.

Dopo pochi giorni, Millie rivela a Phil che, prima del suo ictus, loro due avevano una relazione. Una relazione segreta, della quale nessuno era al corrente e della quale, come dice eloquentemente il titolo del film, "nessuno deve sapere".

Qui di seguito vi proponiamo una clip in anteprima esclusiva del film di Bouli Lanners, che è nei cinema grazie a Kitchen Film, in cui vediamo Millie e Phil nuovamente assieme dopo quella fatidica rivelazione, e alle prese con il mistero del passato di quest'uomo.



Nessuno deve sapere: Clip Ufficiale Italiana in Esclusiva - HD

Ha dichiarato Bouli Lanners riguardo questo suo film:

"Volevo scrivere una storia d'amore, ma non su due giovani, né una su due persone belle. Volevo scrivere una storia d'amore su due persone normali. Persone che sono più grandi, la mia età. Persone che non sono particolarmente belle; persone che non hanno un corpo perfetto. Solo persone normali. Perché penso che tutti possano essere amati e capaci di amare, anche quando sono un po' più grandi. Ecco perché ho voluto scrivere questa particolare storia . Ho una prospettiva diversa e volevo scrivere una storia d'amore che non sei abituato a vedere".

Questo è il trailer italiano ufficiale di Nessuno deve sapere:

Nessuno deve sapere: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Phil è un robusto e tatuato belga ultracinquantenne che da tempo si è rifugiato in mezzo alla bellezza selvaggia e genuina dell'Isola di Lewis, in Scozia, nell'arcipelago delle Ebridi, fuggendo da chissà quale misterioso o controverso passato. Da anni l'uomo, taciturno e solitario, lavora presso una fattoria che alleva montoni, che fa capo ad una antica famiglia di protestanti nativi del luogo. Un giorno l'uomo viene colto improvvisamente da un ictus, che lo lascia inerme a pochi passi dal mare. Soccorso e portato in ospedale, l'uomo si riprende, ma l'amnesia totale che il colpo gli ha procurato, lo rende vulnerabile ed incerto, al punto da dover essere inizialmente sorvegliato in modo pressoché costante. Ci penserà la matura ma ancor piacente figlia dell'anziano e severo proprietario della fattoria ad occuparsi di Phil. Poco per volta gli racconterà della relazione segreta che sarebbe intercorsa tra loro prima della malattia…