Nel nostro cielo un rombo di tuono, e una lezione di coraggio e rigore: Riccardo Milani racconta il suo Gigi Riva

78 anni oggi per Gigi Riva, più che un calciatore un gigante amato in Sardegna più di chiunque altro. Riccardo Milani ha raccontato la sua lezione insieme a lui nel documentario Nel nostro cielo un Rombo di tuono, presentato oggi a Cagliari.

Tanti auguri GigiRiva. Tutto d’un fiato, tutto attaccato, è stato un’icona del calcio italiano fra la fine degli anni Sessanta e i Settanta. Ma non solo, anche di un’isola e di un popolo tutto, quello sardo. Artefice principe della vittoria dello scudetto più inusitato, quello del Cagliari nel 1970, contro i poteri forti delle squadre del nord, dalla Juventus degli Agnelli all’Inter dei Moratti.

Proprio oggi, 7 novembre, è stato presentato nella sua Cagliari il documentario Nel nostro cielo un rombo di tuono, nel giorno del 78esimo compleanno di Riva, che per l'occasione ha fatto la sua apparizione all'anteprima al Teatro Massimo, a sorpresa, scatenando l'ovazione dei presenti. Riccardo Milani sognava di raccontare la sua storia da vent’anni, ma la conosce fin da quando, bambino, scrisse un tema alle elementari su una partita del grande Luigi. Inizia proprio così il film, con il nome per esteso prima del titolo, Luigi, con la confidenza di chi non usa il nomignolo come tutti, e il rispetto di chi lo ha incontrato a casa sua, per due anni, per lavorare a questo apologo di un mondo, oltre che di un uomo, e di un’Italia in bianco e nero e con i calzettoni sporchi di fango, per cui la domenica segnava in un senso o nell’altro l’umore di tutta la settimana. Anche, se non soprattutto per i sardi, ritenuti marginali, “banditi” o al massimo pastori, in una terra in cui si finiva se si aveva fatto qualcosa di male.

Proprio lì, invece, è finito a poco più di vent’anni direttamente dalla sponda di Leggiuno del Lago Maggiore, “un po’ celto e un po’ longobardo, capace di segnare a 120 all’ora”, come scrisse Gianni Brera. Gigi Riva la Sardegna prima però l’ha guardata con paura dall’aereo, poi l'ha amata al punto da non andarsene più via. Negli ultimi tempi non esce di casa, “parla poco e fuma tanto, come sempre”. Lo rappresenta il figlio Nicola, dal delizioso accento sardo ad ancorare anche le nuove generazioni a questa terra, grande facilitatore di questo film, da oggi nelle sale della Sardegna a tappeto, blockbuster di un popolo sempre innamorato e mai tradito dal suo vessillo più nobile, insieme a Gramsci, Berlinguer ed Emilio Lussu. Presto lo si vedrà anche nelle sale del “continente”, sempre distribuito da Vision, che l’ha anche prodotto insieme a Wildside (società del gruppo Fremantle).

“Spero di avergli fatto un regalo, visto che è il suo compleanno”, dichiara Riccardo Milani incontrando i giornalisti a Cagliari. È emozionato, ringrazia il supporto di tanti e attraverso di loro tutta la Sardegna. “È un percorso iniziato vent’anni fa, ma ancora prima da bambino. Nel film si vede un quaderno. È il mio, lo custodisco ancora dalle elementari. È lì che ho scritto un tema su quello che mi aveva impressionato maggiormente nel fine settimana: Fiorentina - Cagliari. Ho conservato anche la lezione di vita di Riva, lo stile, l’umiltà, il coraggio, il rigore etico. Un senso di appartenenza che mi sono portato dietro nella vita. Il sentimento maggiore nel fare questo film è stata la riconoscenza e la gratitudine. Ha segnato una stagione enorme, una trasformazione e un riscatto culturale e sociale dell’isola, poi è rimasto in quel solco per i successivi 50 anni. Ha segnato dentro e fuori dal campo”.

Poche parole, molta selezione nelle frequentazioni, ma Gigi Riva Milani e poi la sua troupe l’ha accolto. Addirittura ha voluto, sorprendendo tutti, tenersi il ciak dopo aver girato l’ultima scena in casa sua, come ha ricordato il regista. “Penso abbia accettato di permettermi di mettere insieme questa storia, che è la sua, perché si è fidato, ha capito le interazioni sincere e direi anche l’affetto, che ora mi sembra reciproco. Mi porto dietro il fatto di aver potuto passare molte ore con lui, a volte anche senza parlare. Del resto anche io sono taciturno, siamo simili. È bello aver potuto cementare la fiducia, ci sono cose che mi ha detto e che non ho inserito nel film. È una figura che merita rispetto e c’è un limite che non bisogna oltrepassare, come ha fatto lui in campo e nei confronti di questa terra. Se uno come Gigi ti dice, ‘vieni quando vuoi, sei a casa tua’, è una cosa importante che porti con te”.

Sul rapporto di Riva con la Sardegna, Riccardo Milani ricorda come “Gigi si sia trovato talmente bene da viverci lui e fare dei figli qui. Si è sentito protetto e difeso, cosa che ha fatto anche lui nei confronti dell’isola, quando è stato il momento. Ha sconvolto la storia, ha vinto lo scudetto di calcio in una terra in cui era impossibile farlo, toccando equilibri anche economici, sociali e culturali di un paese intero. La sua storia racconta anche dei migranti sardi nelle città operaie del nord, strappati al lavoro della terra e da pastori per lavorare in fabbrica, che il lunedì potevano andare in giro a Torino o Milano a testa alta. Riva ha fatto delle scelte coerenti, ne ha pagato anche il prezzo, ha rifiutato la corte di tanti, su tutti di Gianni Agnelli. Ma non si è pentito, ha dimostrato coraggio, una dote che ci manca tantissimo. Ormai facciamo le cose per strategia, ci rapportiamo sempre al mercato, mentre lui ha saputo sempre preservarsi. È una lezione che rimane”.

Come De André, suo amico di poche chiacchiere e tanta comprensione reciproca non verbale, è un forestiero che ha scoperto da adulto il sardo che era in lui. Come scrisse un meraviglioso funamboliere della parola come Gianni Brera quando Riva smise di giocare, dopo il secondo grave infortunio alla gamba, “il giocatore chiamato Rombo di tuono è stato rapito in cielo, come tocca agli eroi. Ne può discendere solo per prodigio”. Eppure lo ha fatto ora, per raccontare la sua storia in penombra, sigaretta sempre accesa, bocca spesso chiusa e mente in continuo movimento, in Nel nostro cielo un rombo di tuono.