Nel 2024 sono aumentati negli States i film con protagoniste femminili e molti hanno sbancato il botteghino

Uno studio sulle uscite del 2024 negli Stati Uniti dimostra che, rispetto al 2023, è notevolmente cresciuto il numero dei film che hanno come personaggi principali delle donne. Fra questi, diversi hanno totalizzato un ottimo incasso.

Presso l'Università di San Diego c'è il Center for the Study of Women in Television and Film, che, come indica il nome, si occupa del modo in cui vengono rappresentate le donne al cinema e sul piccolo schermo, oltre a interessarsi alle donne che lavorano per l'industria dello spettacolo. L’ultimo studio del centro riguarda il numero di film del 2024 con protagoniste femminili, e la buona notizia è che dei 100 film con il maggiore incasso americano il 42% ha uno o più personaggi principali di sesso femminile. E che personaggi! - ci sentiamo di aggiungere.

Se pensiamo per esempio a The Substance e Wicked, ci rendiamo conto che le donne che questi film raccontano hanno una personalità forte e sfaccettata e, con le loro storie, promuovono la tolleranza e l’inclusione e smontano i falsi miti che riguardano il corpo femminile o la bellezza in generale.

I personaggi femminili nei film americani del 2024

L'analisi del Center for the Study of Women in Television and Film rivela anche che rispetto al 2023 c'è stato un aumento massiccio dei film nei quali la ribalta è per la donna. Due anni fa, infatti, solo il 28% dei film più visti dal pubblico USA aveva protagoniste femminili.

Variety, che è la fonte del nostro articolo, riflette sul fatto che The Substance ha infiammato i cuori di Hollywood perché parla di una donna che, a causa della sua non più giovane età, perde il lavoro. A differenza degli attori uomini, le attrici oltre i 40 hanno molta difficoltà a trovare ruoli interessanti, e infatti la maggior parte dei personaggi femminili sono più vicini ai 30 che ai 40, cosa che non accade con i personaggi maschili.

La ricerca del Center for the Study of Women in Television and Film evidenzia inoltre che è aumentato, seppur di poco, il numero dei film in cui a fare la parte del leone è un gruppo di individui e che, se si conta il numero di personaggi femminili e maschili che parlano, sono stati gli uomini ad avere la meglio, superando le donne di molte lunghezze (72% contro 23%).

Passando alle etnie, nel 2024 il 67.3% dei personaggi principali femminili aveva la pelle bianca, mentre il 17.4% aveva la pelle nera. Il 4.3% veniva dall'America Latina, il 6.4 era di origine asiatica, lo 0.4% apparteneva al ceppo dei nativi americani.

Un altro dato interessante dello studio è che i personaggi carismatici (ad esempio i leader), così come quelli con un lavoro ben definito, erano prevalentemente uomini (il 63%). Infine, senza grandi sorprese, si è scoperto che nei film diretti dalle donne l’80 per cento dei personaggi principali erano donne, mentre nei film diretti dagli uomini, solo il 33% era di sesso femminile.