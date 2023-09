Natalie Portman: "Una regista ha uno sguardo particolare? Espressione riduttiva"

News Cinema

Natalie Portman, che nella sua carriera si è cimentata anche con la regia ed è nel cast di May December con Julianne Moore, non è d'accordo sullo stereotipo di uno "sguardo femminile particolare", quando si parla di registe.

Natalie Portman ha concesso un'intervista a Vanit Fair France, per parlare anche di May December, che interpreta con Julianne Moore ed è passato dal Festival di Cannes, acquistato recentenente da Netflix. Questo film è di Todd Haynes, ma da artista che si è cimentata anche con la regia nella sua carriera, Natalie ha qualcosa da dire sullo stereotipo del "particolare sguardo femminile" delle registe. Leggi anche May December: la recensione del film di Todd Haynes in concorso al Festival di Cannes 2023

Natalie Portman: "La regia non ha a che fare col genere sessuale"

Natalie Portman, da poco in May December di Todd Haynes, si è cimentata due volte con la regia, la prima con un corto che componeva il film collettivo New York, I Love You (2008), poi con Sognare è vivere (2015), dal romanzo di Amos Oz "Una storia di amore e di tenebra". Avendo tuttavia una lunga carriera alle spalle, ha i suoi dubbi quando si tratta di concedere alle registe uno "sguardo particolare", anzi considera questo modo di pensare un po' stereotipato e in ultima istanza non esattamente a favore delle donne.

Le registe dovrebbero avere le stesse opportunità delle loro controparti maschili, ma l'esperienza di lavorare con un regista riguarda l'individuo, non il suo genere sessuale. Dire che una regista ha uno "sguardo particolare" è riduttivo per l'individualità delle donne e il loro punto di vista. [Todd Haynes per esempio] ha una comprensione profonda del comportamento umano. I suoi personaggi femminili sono complessi e tridimensionali.

May December racconta di Elizabeth Berry (Natalie Portman), un'attrice chiamata a interpretare sullo schermo una persona reale, Gracie Atherton-Yu (Julianne Moore), famosa per una relazione scandalosa vent’anni prima, con un allora tredicenne Joe (Charles Melton), di oltre vent'anni più giovane di lei. Elizabeth viene invitata come ospite di Gracie sulle coste del Maine, cercando di studiare la famiglia che Gracie e Joe hanno comunque creato, mettendone però le dinamiche sotto pressione...