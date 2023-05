Un po' melodramma, un po' thriller psicologico e un po' soap opera, il nuovo film di Haynes è un oggetto volutamente ambiguo e sfuggente che parla di verità e di manipolazione. La recensione di May December di Federico Gironi.

Ci sono un sacco di specchi, in May December. Un sacco di figure riflesse.

Spesso, di fronte a questo specchio, ci sono Gracie e Elizabeth, i personaggi di Julianne Moore e Natalie Portman. Che, non a caso, sono - o finiscono per essere - in qualche modo l’una il riflesso dell’altra.

Gracie è una donna che, quasi venticinque anni prima, era finita in carcere e sulle prime pagine dei giornali perché incinta di un tredicenne, Joe, che poi è diventato ed è ancora suo marito. Elizabeth è la celebre attrice che è arrivata a Savannah, in Georgia, dove Marcie vive con Joe e i loto figli, per starle vicino e conoscerla. Comprenderla, forse, visto che la sta per interpretare in un film sulla sua storia scandalosa.

A volte non è immediato capire se quello che stiamo guardando sia un riflesso o meno. E a volte il fatto che queste due protagoniste siano di fronte a uno specchio fa sì che a noi sembri (come è nella realtà) che guardino fisse in camera. Che ci guardino negli occhi.

Mi pare che tutto questo possa essere esemplificativo abbastanza perché si possa capire come May December sia un film in cui Todd Haynes, a partire dal titolo piuttosto enigmatico, gioca con lo spettatore, interrogandolo di continuo, spingendolo a chiedersi che cosa stia esattamente guardando, quale sia davvero la storia che gli si sta raccontando, chi siano e cosa provino davvero i personaggi che mette sullo schermo.

Non è solo questione di riflessi e di sguardi in macchina.

Né solo di continui, progressivi slittamenti di tono, e di ribaltamenti narrativi: dai più ovvi - il racconto di quella che pare essere una coppia a suo modo perfetta, e perfettamente integrata nel suo contesto comunitario, che piano piano mostra le crepe, le bugie, i lati oscuri - a quelli più sorprendenti, che qui non stiamo a raccontare.

Perfino con la forma, Haynes si diverte a far quello che non vuole svelare mai del tutto a che gioco sta giocando: la base di partenza sembra quella di un melodramma (magari non sirkiano, ma comunque…), ma fin dai primissimi minuti, con la musica, e poi non solo, l’americano pare voler fare del suo film anche un mystery, un thriller psicologico, una soap opera dai toni irrimediabilmente camp.

Magari con l’aiuto delle musiche, che (anche loro!) stanno a metà tra un’orchestrazione classica e la colonna sonora di un qualche prodotto di serie B. Per esempio utilizzando il tema di Messaggero d’amore composto da Michel Legrand in maniera volutamente esagerata e kitsch.





Fatto sta che guardi May December e non sai mai esattamente a cosa ti stai trovando di fronte. Non sai mai davvero bene cosa pensare di quei personaggi, se non quel che Haynes vuole tu pensi.

L’attrice della Portman appare piuttosto antipatica, e moralmente è più che ambigua, eppure siamo costretti a stare in qualche modo dalla sua parte perché è lei che ci permette di entrare nella vita di Marcie e Joe, e di conoscere la loro storia. Noi, con lei, cerchiamo di decifrare il mistero di quella coppia.

Diventa man mano evidente, perché è Haynes a volere così, che anche Marcie - che giù viene da un punto di partenza complicato - è una figura complessa dal punto di vista della morale, e perfino della psicologia. Ed è altrettanto evidente che Joe, in questa storia di amore (o supposto tale) sia una vittima: con tanto di metafora di rinascita che però, poi, rimane ferma sul piano simbolico e non arriva a nessun risultato concreto.

In May December, insomma, Haynes sembra voler dire qualcosa di molto importante, nel contesto in cui viviamo. Sembra voler mettere in crisi il concetto di verità, di oggettività, e esaltare l’idea di manipolazione. Una manipolazione psicologica quanto cinematografica.

Sembra voler far esplodere il contrasto tra la nitidezza e la precisione di quello che mostra sullo schermo, delle sue inquadrature, delle sue scelte estetiche, con l’ambiguità di un mondo in cui ci è sempre più difficile capire chi stia mentendo, quando e soprattutto perché.

Ci mette di fronte a qualcosa di difficilmente comprensibile (oggettivamente è difficile empatizzare con una donna 36enne che fa quel che Marcie fa con un tredicenne), e ci invita, con l’inganno, a prendere posizione. Su Marcie, che ci appare con un paio di battute bene assestate, spietata con le figlie; lei, che non ha mai un dubbio, un attimo di ripensamento o di rielaborazione; Marcie, che ha preso un ragazzino di 13 anni e gli ha imposto una vita tale che, a 36 anni, Joe è ancora un adolescente che ha in Marcie una madre più che una moglie, ma che al tempo stesso appare ingenua e infantile.

Eppure.

Eppure sfugge qualcosa. Eppure Elizabeth non è forse meglio di lei.

Ed è allora nel rispecchiamento, nella sintesi e nella sovrapposizione attoriale tra due donne agli antipodi solo in apparenza, che May December trova il suo perverso compimento. Che trova, forse, il suo suggerimento per noi spettatori che usciamo dal film un po’ attoniti ma soprattutto sedotti e affascinati. Manipolati da Haynes, dai suoi inganni, dai suoi riflessi.