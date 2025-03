Nastri D’Argento Documentari 2025: vincono Cutro, Calabria, Italia, La valanga Azzurra e Il cassetto segreto

News Cinema

Il Sindacato Nazionale dei Giornalisti Cinematografici Italiani ha annunciato i vincitori dei Nastri d'Argento Documentari 2025. Trionfano Cutro, Calabria, Italia di Mimmo Calopresti, La valanga Azzurra di Giovanni Veronesi e Il cassetto segreto di Costanza Quatriglio. Assegnati anche anche dei Premi Speciali.

Il Sindacato Nazionale dei Giornalisti Cinematografici italiani ha reso noti i titoli dei vincitori dei Nastri D'Argento Documentari 2025, che verranno consegnati oggi alle 18.30 presso il Cinema Barberini di Roma. A Vincere sono Cutro, Calabria, Italia di Mimmo Calopresti per il Cinema del Reale, Il cassetto segreto di Costanza Quatriglio per Cinema, Cultura, Spettacolo e La valanga azzurra di Giovanni Veronesi tra i film della cinquina speciale dedicata allo Sport. A questi riconoscimenti si aggiungono diversi premi speciali, il Nastro d'Argento per il Miglior docufilm a Controluce di Tony Saccucci e il Nastro dell'Anno a Ciao, Marcello - Mastroianni l'antidivo di Fabrizio Corallo. A proposito del palmarès di quest'anno, ecco quanto affermato da Laura Delli Colli, Presidente, a nome dei Direttivo dei Giornalisti Cinematografici:

Si chiude con questi premi e con le segnalazioni importanti che li accompagnano in cinquina un anno sempre più importante per i Documentari italiani che siamo orgogliosi di segnalare attraverso un palmarès ricco di approfondimenti che uniscono, forse mai come quest’anno, il racconto del reale ad una lettura di cronaca alla quale il cinema aggiunge il suo prezioso stile narrativo. Con i complimenti a tutti gli autori e i produttori che ci hanno proposto un'annata così importante, vorremmo anche sottolineare la ricchezza eterogenea degli spunti nati tra Cultura Spettacoli, tanta Musica, Teatro e ovviamente il Cinema, nelle scelte di una ricchissima selezione ufficiale che ci ha offerto ancora una volta la sorpresa dello Sport in una cinquina davvero special.

Nastri d'Argento documentari: tutti i vincitori

I Premi Speciali

I finalisti e i Premi speciali sono stati selezionati tra i 185 titoli visionati e proposti entro il 31 dicembre scorso dai Festival più importanti o nelle rassegne specializzate e in qualche caso, anche trasmessi su reti o piattaforme televisive.