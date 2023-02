Nastri D'Argento 2023 Documentari: vincono Sergio Leone - L'Italiano che inventò l'America, La generazione perduta

News Cinema

Sono stati selezionati i vincitori dei Nastri D'Argento 2023 per i documentari. Hanno trionfato Sergio Leone - L'italiano che inventò l’America, La Generazione Perduta, i doc su Battiato e Flaiano. La premiazione stasera a Roma.

Il Sindacato Nazionale dei Giornalisti Cinematografici Italiani ha decretato i vincitori dei Nastri D'Argento 2023 per i Documentari,che verranno consegnati questa sera a Roma presso il Cinema Caravaggio.

A fine gennaio vi avevamo già dato la notizia che il Nastro dell'Anno era stato assegnato a Francesco Zippel per Sergio Leone - L'italiano che inventò l'America. Sono stati visionati 55 titoli, e la grande novità di quest'anno è una cinquina nuova di zecca, chiamata Il Grande Calcio Gli Eroi dello Sport. A trionfare nella sezione Cinema del Reale è stato La generazione perduta di Marco Turco.

Si sono invece aggiudicati, ex aequo, il premio per il miglior film della sezione Cinema, Spettacolo, Cultura: Ennio Flaiano, Straniero in Patria di Fabrizio Corallo e Valeria Parisi e Franco Battiato - La Voce del Padrone di Marco Spagnoli.

Laika è la Protagonista dell’Anno per Life is (Not) A Game di Valerio Spera.

Oltre a premi speciali e menzioni speciali, sono stati decretati anche i vincitori dei Premi Cinema & Lavoro e del Premio Valentina Pedicini.

Nastri d'Argento 2023 - Documentari: tutti i premiati

Ecco l'elenco completo dei vincitori dei Nastri D'Argento 2023 Documentari:

Documentario dell'Anno

Sergio Leone - L'italiano che inventò l’America, di Francesco Zippel

Cinema del Reale

La Generazione Perduta, di Marco Turco

Premio speciale: Las Leonas, di Chiara Bondì, Isabel Achával

Cinema, Spettacolo, Cultura

Ennio Flaiano, Straniero in Patria, di Fabrizio Corallo e Valeria Parisi

Franco Battiato - La Voce del Padrone, di Marco Spagnoli

Protagonista dell'Anno

Laika per Life is (Not) a Game, di Valerio Spera

Il Grande Calcio Gli Eroi dello Sport

Miglior Film: La Bella Stagione, di Marco Ponti

Premio Speciale: Gigi Riva per Nel nostro cielo un rombo di tuono, di Riccardo Milani

Menzione Speciale: Er Gol de Turone era Bono, di Francesco Micciché, Lorenzo Rossi Espagnet

Premio Valentina Pedicini

Miglior Film: Kordon, di Alice Tomassini

Premio Speciale: La timidezza delle chiome, di Valentina Bertan

Premi Cinema & Lavoro

Via Argine 310, di Gianfranco Pannone

Noi siamo Alitalia - Storia di un paese che non sa più volare, di Filippo Soldi

Laura Delli Colli, Presidente del Sindacato dei Giornalisti Cinematografici Italiani, a nome del Direttivo commenta così il palmarès:

Una selezione finale nella quale è prevalsa, con la qualità narrativa, anche la nostra sensibilità giornalistica. Si chiude un’edizione particolarmente segnata dalla memoria ma anche dalla cronaca di una stagione complessa che ha siglato la svolta più significativa sul tema dei diritti civili affrontando, però, con lucidità, anche le contraddizioni di un periodo segnato dall’effervescenza della contestazione e insieme dalle contraddizioni e dalle derive, non solo politiche, che hanno snaturato il sogno del grande cambiamento.