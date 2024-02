Nasce l'Oscar per il miglior casting director: si comincia nel 2026

News Cinema

L'Academy fa sapere che dal 2026 verrà assegnato un nuovo Oscar: quello per il casting director. Le categorie di premiati arriveranno così a 24, per la gioia di chi sta seduto dentro al Dolby Theatre per oltre 5 ore.

L'Academy è lieta di annunciare che, dal 2026, verrà assegnato un nuovo Oscar: quello per il miglior casting director, che segue di 24 anni l'introduzione dell'Oscar assegnato al miglior film d'animazione.

La notizia, che ha fatto rapidamente il giro del web, non rallegra quanti avevano sperato che la cerimonia sarebbe stata snellita. Questi signori amanti della brevità avevano esultato, nel 2022, alla notizia che ben 8 categorie di premi non sarebbero state presentate durante l'eterno pomeriggio al Dolby Theatre, ma la rivoluzione che minacciava di scoppiare aveva impedito all'Academy di mettere in pratica la folle idea. E quindi adesso la maratona si allungherà almeno di una decina di minuti. Del resto la capacità di scegliere gli attori più adatti a un determinato film è veramente un dono prezioso, e allora perché non celebrarlo?

I casting director: l'ascesa della categoria

Negli ultimi anni il numero di casting director presenti nell'Academy è andato aumentando, e se fino al 2013 erano membri aggregati, successivamente sono diventati come tutti gli altri componenti. Infine, nel 2021, proprio un casting director è diventato Presidente. Parliamo di David Rubin. Oggi fanno parte dell'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences 158 casting director.

Nella giornata di ieri, la Presidente dell'Academy Janet Yang e l'Amministratore delegato Bill Kramer hanno dichiarato:

I casting director hanno un ruolo fondamentale nel processo creativo di un film, e mentre l'Academy evolve, siamo orgogliosi di aggiungere il casting alle discipline che riteniamo importanti e che celebriamo. Facciamo le nostre congratulazioni ai membri dell'Academy che sono casting director per questa tappa fondamentale e per il loro impegno e la loro dedizione in questa fase di sviluppo.

Anche i nostri premi cinematografici più importanti, vale a dire i David di Donatello, hanno deciso di includere i casting director nella gara, ma a partire dall’edizione 2025, mentre esiste già il Nastro d’Argento per il miglior casting director.