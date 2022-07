Nasce Cinema in Festa, 5 giorni per 2 volte l'anno: biglietto a 3,50€ per celebrare la sala cinematografica

News Cinema

Giugno e settembre saranno i periodi dell'anno per festeggiare l'esperienza della sala con Cinema in Festa per i prossimi 5 anni.

Andare al cinema è un rituale religioso.

Siamo tutti fedeli di fronte a una storia raccontata per immagini in una sala buia (più buia di quanto sia un salotto domestico) e su uno schermo grande (più grande di quanto possa mai essere un televisore in quel salotto). Nella sala cinematografica il silenzio è prezioso, l'immersione totale, voci e rumori sono soltanto quelli del racconto che ha l'incredibile potere di spegnere temporaneamente la nostra mente satura di pensieri e lasciare il mondo chiuso fuori.

Oltre ad essere un'esperienza che ognuno vive a modo proprio, quello dei film nelle sale è un business che ha sofferto smisuratamente negli ultimi due anni e che ancora non si è ripreso. Certamente le abitudini degli spettatori più sedentari si sono rafforzate con l'aumento dell'offerta dei contenuti in streaming, smisurata anche questa, ma andare al cinema è un'altra esperienza che ha un valore al contempo sociale e individuale.

Per questo motivo Anica e Anec, con il supporto del MiC e la collaborazione dell'ente David di Donatello - Accademia del Cinema Italiano, hanno lanciato una nuova iniziativa promozionale che non ha precedenti nel nostro Paese. Cinema in Festa è una nuova occasione per celebrare l'esperienza cinematografica presentando le stagioni autunnale ed estiva del cinema e garantire continuità all’offerta di film per 12 mesi. Il progetto abbraccia cinque anni, fino al 2026, con la prima edizione prevista dal 18 al 22 Settembre 2022. Il format, ispirato alla "Fête du Cinéma" francese, prevede una festa di cinque giorni in cui il biglietto costerà soltanto 3,50 € dalla domenica al giovedì, ovvero dal giorno preferito delle famiglie fino al giorno di uscita in sala delle nuove proposte settimanali.

Ogni anno ci saranno due appuntamenti, uno a settembre e uno a giugno: il pubblico potrà assistere a tutti i film in normale programmazione, ma anche ad anteprime, masterclass e altri eventi speciali, anche alla presenza di attrici, attori, registi, sceneggiatori, e altri protagonisti del mondo dello spettacolo. L'iniziativa, che si svolgerà ogni anno la terza settimana di settembre e la seconda di giugno, sarà supportata da un'importante campagna di comunicazione che passerà anche attraverso la promozione in sala, il coinvolgimento di partner, accordi di co-marketing e concorsi destinati agli spettatori. La prima edizione di settembre 2022 rappresenta per tutto il settore una grande opportunità e la prima edizione estiva di Cinema in Festa già fissata per giugno 2023 ha come chiaro obiettivo garantire agli spettatori italiani una stagione cinematografica lunga dodici mesi. Si tratta del primo grande e concreto progetto nato dalla collaborazione tra distributori ed esercenti, che punta a esaltare il rito collettivo e sociale della visione dei film sul grande schermo.