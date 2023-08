Napoleon, Ridley Scott promette un'extended cut di quattro ore e mezza!

News Cinema

Ridley Scott ha confermato che il suo Napoleon con Joaquin Phoenix, in sala da novembre, ha un'extended cut di 4h 30m, che spera la Apple renda prima o poi in qualche modo disponibile. Ma su cosa si concentrano le scene extra?

Napoleon di Ridley Scott, dove il generale e imperatore è interpretato da Joaquin Phoenix, arriverà al cinema il 23 novembre in una versione di 158 minuti: com'era però immaginabile, Ridley ha girato molto di più. Il regista ha confessato a Empire che del film epico esiste una versione molto più lunga, dove si approfondiscono alcuni aspetti. Scott spera che la Apple, dietro alla produzione del lungometraggio, decida di renderla visibile al pubblico. Azzardiamo: magari in streaming esclusivo su Apple TV+ più avanti? Leggi anche Napoleon: Joaquin Phoenix e le emorroidi di Napoleone secondo Ridley Scott

Ridley Scott e la versione di Napoleon da 270 minuti