Napoleon di Ridley Scott, confermata l'esistenza della Director's Cut, ma quanto durerà?

Non durerebbe quattro ore e mezza come si era detto, ma pare che la Director's Cut del Napoleon di Ridley Scott con Joaquin Phoenix sia sensibilmente più corposa dell'originale cinematografica. La Motion Picture Association of America l'ha classificata, ergo esiste al 100%. Quando arriverà su Apple TV+?

La Director's Cut del Napoleon di Ridley Scott con Joaquin Phoenix si trascina da mesi, ventilata dal regista ma sempre confermata a mezza bocca, ufficiosamente, a volte anche negata: l'attesa, specialmente quella degli abbonati alla piattaforma Apple TV+, potrebbe essere prossima alla fine, perché è stata avvistata la classificazione da parte della Motion Picture Associaton della nuova versione del film. Esiste ufficialmente, dunque all'annuncio della sua distribuzione dovrebbe ormai mancare poco. Leggi anche Napoleon, Ridley Scott prende in giro i critici francesi che hanno liquidato il film

Napoleon, quanto dura la Director's Cut?