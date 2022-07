Nanni Moretti presenta le vincitrici e i vincitori di "Bimbi Belli - Esordi nel cinema italiano"

News Cinema

Ecco i vincitori della quindicesima edizione di "Bimbi Belli - Esordi nel cinema italiano", la rassegna di Nanni Moretti che seleziona quelli che sono stati i più interessanti esordi del cinema italiano della stagione che si va concludendo.

Venerdì 22 luglio, nell'Arena Nuovo Sacher, si è conclusa la 15^ edizione della rassegna "Bimbi belli - Esordi nel cinema italiano" di Nanni Moretti. Undici le opere prime valutate dalla giuria, composta da spettatrici e spettatori, che ha assegnato i premi a: Californie di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman per il Miglior Film; Barbara Ronchi per la Migliore Attrice in Settembre di Giulia Steigerwalt; Germano Gentile per il Miglior Attore ne Il legionario di Hleb Papou. Infine, il premio per il Miglior Dibattito è andato a Maternal di Maura Delpero.