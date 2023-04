Nanni Moretti presenta Il sol dell'avvenire: "un film pensato per spettatori in una sala"

News Cinema

Presentato stamane a Roma Il sol dell'avvenire, il nuovo film di Nanni Moretti, che arriverà nei cinema italiani in 500 copie dal 20 aprile e che sarà in concorso al Festival di Cannes 2023. Più che del suo film, il regista ha parlato di sale, e di una cura per il cinema che non vede più.

All’anteprima stampa di Il sol dell’avvenire, il nuovo film di Nanni Moretti che arriva al cinema il 20 aprile, c’erano tutti. Dove per tutti non s’intende la solita platea di critici e giornalisti di cinema ma, come accade solo per Moretti, anche una serie di nomi noti del giornalismo che conta in Italia.

Moretti è di ottimo umore, modera da sé la conferenza stampa che segue una proiezione molto applaudita, ma mette comunque le mani avanti: “I miei attori sanno parlare del mio film molto meglio di me”. E difatti, del film in sé Moretti non dice poi tantissimo. Tra le poche cose che dice c'è che nel Sol dell'avvenire “ci sono temi e personaggi che ho affrontato nel mio cinema precedente, ma la recitazione la regia e la scrittura diversi perché col tempo si cambia come persone - poco poco, ma nei decenni si può cambiare - e quel poco si riflette in come lavori”.

Forse è meglio così. Il sol dell’avvenire è un film bellissimo, che fa ridere e fa piangere, in cui, come si usa dire “c’è dentro tutto il suo cinema”. Anche quello recente. Un film che parla da solo, e che andrà a Cannes, in concorso, dopo essere uscito nelle nostre sale in 500 copie (“un numero discreto, perché mi pare un film molto atteso”). Una cosa che solo a Moretti, e a pochi altri, è concessa.

Moretti risponde “ottimo e abbondante” a chi gli chiede come stia, e dice andare a Cannes “col solito spirito. Il film mi pare molto atteso anche in Francia, anche lì il titolo [Vers un avenir radieux, n.d.r.] è un po’ sarcastico, è un vecchio slogan della sinistra francese. È bello quando il pubblico vede un film in sala e ride, e si commuove, ed è ancora più bello se questo avviene in una sala grande come quella di Cannes”.



Il Sol dell'Avvenire: Il Trailer Ufficiale del Film di Nanni Moretti - HD

Già, la sala. Non sarà sfuggito, nel trailer di Il sol dell’avvenire, quel momento in cui Moretti ironizza su Netflix, utilizzando il tormentone da lui stesso coniato nel corso di una diretta radiofonica diventata, come si dice oggi, "virale", quello dei “190 paesi” in cui i prodotti della piattaforma vengono visti.

Se gli si chiede un parere sulle piattaforme, Moretti è netto: “Le piattaforme vanno bene per le serie. I film si devono fare per il cinema”.

Come è stato per il suo.

“Ho sempre reagito andando contro l’onda del momento”, spiega Moretti. “A metà degli anni Ottanta c’erano pochi film italiani radicati sul territorio, c’era la tendenza a fare film fintamente internazionali, film che per piacere a tutti non piacevano a nessuno, e io allora ho reagito aprendo una mia casa di produzione che facesse film italiani a tutti gli effetti. Qualche anno dopo c’è stato il trionfo del vhs, e i cinema chiudevano, e io ho aperto questa sala [il Cinema Nuovo Sacher, n.d.r.]. Quindici anni fa, quando gli esordienti non se li filava nessuno, ho iniziato con la rassegna Bimbi belli. E anche ora, in un momento di difficoltà delle sale, ho fatto finta di niente e ho pensato, scritto e girato un film destinato agli spetattori di un cinema. Cerco di non preoccuparmi troppo di quello che sta succedendo intorno, insomma”.

Quel che Moretti lamenta, e non per sé, è una generale mancanza di cura relativa al cinema. “Voi che fate questo lavoro”, dice rivolto alla sala di giornalisti e addetti ai lavori, “sapete meglio di me quanti film d’autore e d’essai, film che un tempo erano curati e coccolati e ricevevano l’attenzione dovuta, vengono oramai gettati allo sbaraglio, un po’ a casaccio, e il pubblico non capisce cosa sta uscendo, e che film siano quelli al cinema. Non è una cosa bella". Il cinema italiano, secondo Moretti, “è vivo, come sempre, un cinema di film e di registi cui manca però cura e attenzione: e parlo ad esempio della mancanza di belle trasmissioni sul cinema in tv, come ci sono sui libri. Manca la cura al cinema come fenomeno artistico e industriale. Il pubblico, poi, a volte riserva piacevoli sorprese, ma bisognerebbe parlare anche dei tanti film supposti commericiali che vengono prodotti e che poi commerciali non sono stati per niente”.