My Little Pony, arriva il film in "live action" targato Amazon MGM Studios e Hasbro

La popolarissima serie tv animata My Little Pony prenderà la strada di un adattamento cinematografico "dal vero" (cioè in tecnica mista con CGI fotorealistica). Marchio partito negli anni Ottanta per i più piccoli, è diventato un fenomeno trasversale da circa quindici anni.

L'ultima sortita di My Little Pony in forma di lungometraggio è stata piuttosto sfortunata, perché il film My Little Pony: Una nuova generazione è finito dirottato su Netflix in tempi di pandemia. Variety ci informa che gli Amazon MGM Studios e la Hasbro stanno per giocare un'altra carta, quella del consueto "adattamento dal vero" di un marchio animato, immaginiamo in questa circostanza in CGI fotorealistica, combinata in tecnica mista col live-action. Altre operazioni azzardate di questo tipo si sono comunque rivelate profittevoli. La serie animata che ha rilanciato la popolarità dei personaggi si è conclusa.

My Little Pony, da intrattenimento per bambine a fenomeno pop trasversale