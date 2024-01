My French Film Festival: il programma della manifestazione, fra i giurati anche Favino

News Cinema

Presentato il programma della nuova edizione dell'interessante My French Film Festival manifestazione in streaming dedicata al nuovo cinema francese. In giuria anche Pierfrancesco Favino. Ecco il programma completo.

Ci sarà anche un po' d'Italia, con la presenza in giura di Pierfrancesco Favino, nella quattordicesima edizione del My French Film Festival, rassegna streaming a livello globale dedicata al nuovo cinema francese e francofono, che si svolgerà dal 19 gennaio al 19 febbraio 2024, e di cui ComingSoon.it anche quest'anno è media partner. Il programma completo e la giuria di autori sono stati presentati da Daniela Elstner e Gilles Pélisson, rispettivamente direttrice e presidente di Unifrance, l'organismo pubblico transalpino che si occupa della promozione del cinema all'estero.

Un evento accessibile a utenti internet di tutto il mondo, grazie alla collaborazione con 80 piattaforme partner VOD. Ci sarà anche una selezione gratuita di cortometraggi, mentre i lungometraggi saranno disponibili a 1,99 euro a film o grazie a un pacchetto per l'accesso completo a 7,99 euro. Il programma prevede ventisei titoli di varietà molto diversa per genere, durata e forma espressiva. In concorso saranno nove i lungometraggi e altrettanti i corti. Il tutto fruibile sul sito MyFrenchFilmFestival.com con i sottotitoli in undici lingue, fra cui ovviamente l'italiano.

Nella giuria internazionale che assegnerà il Grand Jury Prize (15mila dollari) ci sono: Pierfrancesco Favino, la regista austriaca Marie Kreutzer, la regista brasiliana Lillah Halla, la regista francese Katell Quillévéré, il marocchino Faouzi Bensaïdi.

Come da alcuni anni a questa parte, ci saranno delle sezioni tematiche per incuriosire il pubblico. Ecco i titoli

ALL EYES ON DOCS

La lutte est une fin di Arthur Thomas-Pavlowsky

Oasis di Justine Martin

Polaris di Ainara Vera

FAMILIES IN MOTION

Interdit aux chiens et aux Italiens di Alain Ughetto

Rodéo di Joëlle Desjardins Paquette

La Vie au Canada di Frédéric Rosset

HEARTBEATS

Chien de la casse di Jean-Baptiste Durand

Fifi di Jeanne Aslan & Paul Saintillan

Le Paradis di Zeno Graton

MAD WORLD

Fairplay di Zoel Aeschbacher

Les Grandes Vacances di Valentine Cadic

Le Parfum vert - Il mistero del profumo verde di Nicolas Pariser

Rapide di Paul Rigoux

SMELLS LIKE TEEN SPIRIT

Des filles et des chiens di Sophie Fillières

Jeanne Dinde di Pauline Ouvrard

Super bourrés di Bastien Milheau

TALES OF THE NIGHT

La Bête dans la jungle di Patric Chiha

Charbon Underdog di David Arslanian

La Grande Arche di Camille Authouart

WOMEN SUPPORTIN WOMEN

À mon seul désir di Lucie Borleteau

Câline di Margot Reumont

Jane B. par Agnès V. di Agnès Varda

ENJOY THE SILENCE

Atomic Chicken di Thibault Ermeneux, Lucie Lyfoung, Solène Polet, Capucine Prat, Morgane Siriex & Anna Uglova

Dans la danse di Ekaterina Mikheeva

Deux amis di Natalia Chernysheva

Entre deux sœurs di Anne-Sophie Gousset & Clément Céard

I diciotto titoli in concorso concorreranno all'Audience Award, uno per i lunghi e uno per i corti.