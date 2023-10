MUR, l’Europa dei muri che dividono: incontro con Kasia Smutniak

News Cinema

Presentato alla Festa del Cinema di Roma, in sala da domani, MUR è un documentario che segna il debutto alla regia di Kasia Smutniak. Un viaggio nei muri di oggi e nella sua storia e la memoria della sua famiglia, fra Polonia e Bielorussia.

Un muro, quello di oggi fra Polonia e Bielorussia, ma anche quelli del passato e quelli disseminati oggi in molti posti, anche nella “nostra” Europa. Un punto di partenza ideale, la voglia di conoscere, più che di esordire alla regia, per l’attrice polacca e italiana (divisa a metà) Kasia Smutniak. Con MUR realizza un documentario che è anche un viaggio nel tempo, alla ricerca delle proprie radici, nella zona rossa di oggi, ma anche lungo i ricordi di quel muro che vedeva dalla cucina della nonna, ogni volta che l’andava a trovare a Lodz, resto malandato del cimitero ebraico e del ghetto della città, uno dei più grandi e raso al suolo dalla Shoah. Come quella stazione, sulle cui rovine giocava e da cui negli anni ’40 partivano i treni per i campi.

Presentato come special screening alla Festa del Cinema di Roma, prodotto da Fandango con Luce Cinecittà, che lo distribuisce dal 20 ottobre nelle sale. A dicembre uscirà in Polonia, MUR dialoga idealmente con il film premiato a Venezia, Green Border di Agnieszka Holland, che definisce Smutniak “una partner in crime”, come ha dichiarato lei stessa nel corso di un incontro con la stampa alla Festa di Roma. Ha visto il film e dice che “raccontiamo in fondo la stessa cosa, sono due progetti complementari su un periodo denso e breve di avvenimenti, coinvolgendo gli stessi fatti e spesso le stesse persone”. MUR è un film appassionato e interessante, capace di percorrere territori fra memoria e attualità con uno sguardo lucido pur rivendicando un ardore militante.

Sono giorni di rinnovata speranza, questi, con la sconfitta in Polonia delle forze di governo di estrema destra populista, protagoniste di un violento boicottaggio del film della Holland, e una vittoria di una coalizione europeista. “La bella notizia è la percentuale di votanti, il 74%, costituito soprattutto da donne e giovani”, dichiara Kasia Smutniak. “Un risultato che smentisce l’alibi per cui ‘tanto non possiamo incidere sul voto’ e nel nostro paese, che ci impigrisce. Spero sia il primo di un'enorme serie di cambiamenti che travolga anche altri paesi. MUR per me nasce da un disperato bisogno di fare luce sulla situazione ai confini dell’Europa, con i migranti lasciati dalle guardie polacche in una zona rossa, spesso presi e rispediti in Bielorussia. La sensazione per me era quella di prendere parte a qualcosa di epocale. Non avendo altri strumenti, come un reporter o un giornalista o un medico, ho scelto di raccontare una storia, come faccio da vent’anni da attrice”.

Prima è andata con Diego Bianchi per realizzare un reportage per Propaganda Live, per poi rendersi conto che sarebbe potuta andare nella zona rossa, stabilita dal governo polacco, solo con un pass da reporter. O meglio da “semigiornalista” come dice lei. “Sono nata dieci anni prima della caduta di un altro muro, quello di Berlino, che ha determinato in qualche modo tutta la mia vita. Poi ho sentito che proprio nel mio paese staravano costruendo il muro più costoso d’Europa, 186 km di acciaio, alto sei metri. Ne ho raccontato l’inizio, la prima fase, mentre poi è stato effettivamente realizzato, senza che nessuno facesse niente. Per me esplorare questo muro in costruzione ha significato tornare a quando da bambina vedevo a casa di mia nonna quello del cimitero ebraico, che era tutto il mio mondo. Dobbiamo fare in conti con un’Europa che non è più la zona aperta e accogliente, ormai persa tempo fa, e confrontarci con quello che siamo oggi. In tutto il mondo c’è chiusura. Il muro ha provocato un disastro ambientale, oltre che uno spreco di soldi. L’ennesima dimostrazione che stanno iniziando nuovi conflitti che porteranno conseguenze precise e drammatiche, che saranno le nuove generazioni a pagare. Sono i traumi per chi verrà che hanno segnato gli eredi della Shoah. Anche la terra ha una sua memoria, così come i luoghi".

MUR è stato girato con telefonini e qualche camera, spesso di nascosto e con la complicità di Marella Bombini, che ha scritto con Smutniak il film e compiuto il viaggio lungo i muri e i confini, di oggi come di ieri. “Volevo un punto di vista esterno, che non conoscesse il contesto e fosse crudo e sincero. Sono molto contenta dello scambio dato da questo viaggio. Sono tornata con molto materiale, difficile da maneggiare. Ho deciso di non far vedere i migranti perché volevo un punto di vista di persone non in prima fila, ma in seconda o terza, spettatrici. Mi sembrava potesse essere più vicino alle persone che vedranno questo film. Per anni ho seguito quello che succedeva in Polonia con il tipico senso di colpa di chi non vive nel proprio paese. Non mi permettevo di criticare o intervenire nel dibattito. Amici e parenti mi dicevano che non potevo capire, vivendo in Italia da privilegiata. ‘Devi vivere qui per capire la situazione reale’, mi dicevano. Ma con i bambini e le donne lasciate nei boschi ho sentito il bisogno di fare qualcosa, la disumanizzazione dell’altro l’abbiamo già vissuta nella storia, ed è stata la pagina più terrificante. Racconto la genesi del male, del trauma del muro. Iniziando qualcosa che non so dove porterà, ma seguirne la storia mi sembrava molto importante”.