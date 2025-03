Mufasa - Il Re Leone, una data per lo streaming su Disney+, ma com'è andato al cinema?

News Cinema

Abbiamo una data per lo sbarco su Disney+ di Mufasa - Il Re Leone, il prequel del classico Disney firmato da Barry Jenkins. Mentre attendiamo, riepiloghiamo i numeri della sua corsa al boxoffice. Com'è andata rispetto al remake del 2019?

Quando sarà disponibile su Disney+ in streaming il prequel Mufasa: Il Re Leone? Il film Disney diretto da Barry Jenkins è già acquistabile o noleggiabile sulle principali piattaforme, ma finora non si è ancora visto su quella proprietaria della major americana: People ha messo le mani su una data americana ancora da confermare, ma non ci stupiremmo se coincidesse con quella italiana, "a reti unificate". Si parla del mese di marzo, quindi l'attesa sarà ancora breve. Nel frattempo, ricapitoliamo com'è andato il lungometraggio al boxoffice. Leggi anche Mufasa - Il Re Leone, la recensione del prequel Disney

Mufasa - Il Re Leone, una vita cinematografica solida ma non eccezionale