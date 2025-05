MUBI apre il ramo italiano della distribuzione cinematografica, si comincia con Die My Love

News Cinema

Sarà Die My Love con Jennifer Lawrence e Robert Pattinson ad aprire quest'anno l'attività di distribuzione cinematografica di MUBI, già attiva come piattaforma streaming di cinema autoriale. Il direttore sarà Gabriele D'Andrea, anche amministratore di Circuito Cinema.

MUBI, famosa piattaforma streaming dedicata al cinema d'autore, aveva già aperto rami di distribuzione cinematografica in Nord America, America Latina, Germania, Inghilterra e Belgio, ma ora tocca anche all'Italia: Gabriele D'Andrea, ex-Lucky Red e CEO di Circuito Cinema, sarà vicepresidente e managing director di MUBI Italia, che nel corso dell'anno proporrà in sala i primi lungometraggi di cui si è aggiudicata i diritti per il nostro paese e per numerosi altri. Si comincerà da un film molto discusso all'ultimo Festival di Cannes, comprato da MUBI per ben 24 milioni di dollari, la loro più costosa acquisizione.

Die My Love è il primo film distribuito al cinema in Italia da MUBI