Mr. Harrigan's Phone: il trailer del film Netflix tratto dal racconto di Stephen King

Prodotto da Ryan Murphy e Jason Blum, il film vede protagonista l'immenso Donald Sutherland e il giovane Jaeden Martell. Debutto in streaming su Netflix previsto per il 5 ottobre. Ecco trailer e trama di Mr. Harrigan's Phone.

Per fortuna che, in questo mondo disastrato, abbiamo sempre uno Stephen King con cui consolarci. Un King prolificissimo, che ha appena pubblicato in Italia il suo nuovo romanzo, intitolato "Fairy Tale", già è in predicato di diventare un film, diretto addirittura da Paul Greengrass.

La sterminata opera di King, infatti, è una miniera d'oro per il cinema, ed ecco che, a confermarlo ulteriormente, ce ne fosse stato il bisogno, il 5 ottobre in streaming su Netflix debutterà Mr. Harrigan's Phone, un film basato sul racconto omonimo contenuto nella raccolta "Se scorre il sangue", pubblicata nel 2020.

A dirigere il film, che racconta dell'insolita amicizia tra un giovane ragazzo e un miliardario anziano e solitario, con cui riesce a continuare a comunicare anche dopo la sua morte tramite l'iPhone che è stato sepolto con lui, c'è John Lee Hancock, che si è anche occupato dell'adattamento. Nei panni del ragazzo troviamo Jaeden Martell, mentre in quelli dell'anziano miliardario il leggendario Donald Sutherland.

Mr. Harrigan's Phone, di cui qui di seguito trovate il trailer ufficiale originale, e la trama, è prodotto da Ryan Murphy, Jason Blum e Carla Hacken. Il cast include anche Joe Tippett, Kirby Howell-Baptiste, Cyrus Arnold, Colin O'Brien, Thomas Francis Murphy e Peggy J. Scott.





In una piccola città il giovane Craig (Jaeden Martell) conosce il signor Harrigan, un miliardario anziano e solitario (Donald Sutherland), e i due instaurano un improbabile rapporto di amicizia basato sull'amore condiviso per i libri e la lettura. Quando il signor Harrigan muore, Craig scopre che non tutto se n'è andato con lui e capisce di poter stranamente comunicare con l'amico nella tomba attraverso l'iPhone. Una storia soprannaturale di formazione che mostra che certi legami non si dissolvono mai.