Movie Icons. Oggetti dai set di Hollywood: due premi Oscar alla presentazione della Mostra al Museo del cinema di Torino

Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo onorati con una masterclass e il premio Stella della Mole hanno impreziosito l’inaugurazione di Movie Icons, la grande mostra di oggetti di scena aperta al Museo del cinema di Torino dal 29 maggio al 13 gennaio 2025.

Come proseguire il successo delle mostre dedicate al Mondo di Tim Burton e a Dario Argento, nei suggestivi spazi della Mole Antonelliana, che da qualche anno ospita il Museo Nazionale del cinema di Torino? Questo si è chiesto il direttore Domenico De Gaetano, che in collaborazione col collezionista Luca Cableri, direttore della Galleria Theatrum Mundi di Arezzo, ha aperto le porte della Mole a un’altra mostra che si appresta a diventare altrettanto popolare e che parla a tutti gli appassionati di cinema: Movie Icons. Oggetti dai set di Hollywood, presentata il 28 maggio alla stampa, alla presenza di due glorie nazionali come Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo, tre Oscar (sei statuette in due) e innumerevoli premi per una coppia nella vita e nel lavoro, che ha creato (lui) e arredato (lei) i set dei film dei grandi maestri del cinema italiano e americano, da Fellini a Scorsese. A questi due splendidi artisti è stata riservata una bella masterclass e il premio Stella della Mole, che finirà sulle ormai famose mensole Ikea in casa dei due, assieme a tutti gli altri riconoscimenti. Non potevano esserci padrini migliori per una mostra aperta al pubblico dal 29 maggio al 13 gennaio 2025, che presenta gli oggetti che molti di noi vorrebbero possedere e il cui ricordo è legato a un film che abbiamo molto amato.

Quali sono gli oggetti e i film della mostra Movie Icons

E c’è davvero di tutto in questa fantastica mostra di “props”, come li chiamano oltreoceano, ovvero gli oggetti di scena creati ex novo in molti casi da artisti, come ha giustamente sottolineato Cableri, e che come un riflesso pavloviano fanno salivare il fan più appassionato. Partendo dalla Sala del Tempio, per salire lungo le comode scalinate a spirale fino alla vetta della Mole, sono esposti 120 oggetti, che in alcuni casi si stagliano sulla balaustra alla sinistra del visitatore per accoglierlo, mentre in altri sono racchiusi in teche, accanto ai manifesti o a video delle scene in cui sono stati utilizzati. La parte del leone la fanno i Supereroi; dai costumi della serie di Spider-Man diretti da Sam Raimi, agli Avengers al martello di Thor (uno gigantesco è "caduto" nel giardino esterno, dall'Occhio di Agamotto del dottor Strange al guanto di Iron Man e a un lunghissimo tentacolo di Doc Ock, e così via. Non manca ovviamente la sezione dedicata a Star Wars e allo Star Trek di J.J. Abrams, ma ci sono anche le maquette di Spongebob e quella dell’alieno di Mars Attacks!, il cilindro, le cioccolate e il biglietto d’oro di Willy Wonka, il "giornale di pietra dei Flinstones, la Mano degli Addams, un costume da alieno di Incontri ravvicinati del terzo tipo, un sarcofago direttamente da La mummia, un’ampia sezione dedicata a Harry Potter, e ancora Titanic e, per i cinefili più agée come la sottoscritta, la spada di Excalibur e il mitra degli Intoccabili. Insomma ce n’è per tutti i gusti, da Forrest Gump a Matrix e Pulp Fiction,passando per La guerra dei mondi e le Tartarughe Ninja, per ricordarci i film che abbiamo tanto amato. Esistono molti collezionisti, ha detto Cableri, che tengono gelosamente nascosti i loro tesssori, come Gollum, in antri al riparo dalla curiosità altrui, ma per fortuna ci sono anche quelli che decidono di esporli perché possano avere una seconda vita agli occhi di chi va al cinema. Oggi la parola icona con tutti i suoi derivati è a dir poco abusata, ma questi oggetti di scena lo sono nel vero senso del termine, cioè sono immagini vive e presenti nella nostra memoria di quello che hanno rappresentato in una narrazione. Alcuni degli oggetti in mostra appartengono alla Collezione del Museo del cinema e a Popstore. C’è un ricco mercato di questi cimeli, ma pochissimi hanno le possibilità di accaparrarseli. Spesso, ricordiamo, sono oggetti prodotti in più esemplari e i più rari dei quali sono quelli che sono stati utilizzati dall’attore protagonista, magari in un’unica scena.

Movie Icons: la parola ai curatori

“Con questa mostra il Museo Nazionale del Cinema prosegue un percorso artistico di grande spessore– dichiara Enzo Ghigo, presidente del Museo Nazionale del Cinema. L’obiettivo è duplice: da un lato fare mostre spettacolari che attirino il grande pubblico e dall’altro ideare proposte che fidelizzino il pubblico più giovane. Ogni visitatore troverà oggetti iconici capaci di farlo viaggiare nel tempo e nelle emozioni, oramai entrati a far parte della storia del cinema, resi ancora più straordinari grazie a quel fantastico luogo che è il Museo Nazionale del Cinema alla Mole Antonelliana”. “La mostra si propone di delineare un diario di bordo, quasi una mappa dei veloci cambiamenti creativi e tecnologici del cinema, attraverso i suoi oggetti simbolici – dichiara il direttore del Museo e curatore della mostra, Domenico De Gaetano. "Collezionare, tornare agli oggetti, al loro potere di trasmettere significati, emozioni e conoscenza significa anche analizzare e raccontare il backstage del cinema, i mestieri creativi della settima arte, l’evoluzione del costume e in ultimo quella del collezionismo stesso. Una sfida, quasi un’urgenza, in un’epoca in cui il confine tra materiale e immateriale si fa sempre più labile, non solo al cinema”. “Sono onorato che la mia collezione di props venga ospitata in un museo unico al mondo - dichiara Luca Cableri direttore della Galleria Theatrum Mundi e co-curatore della mostra. "La passione che mi ha spinto a raccogliere questi oggetti di cinema è la stessa che ho ritrovato nello staff del museo e che mi ha convinto a esporli per la prima volta al pubblico. Per me è un sogno che si realizza e spero che anche i visitatori potranno sognare a occhi aperti vivendo o rivivendo le storie che questi oggetti iconici raccontano”.

Il Museo Nazionale del cinema di Torino spalanca dunque le sue porte dal 29 maggio al 13 gennaio 2025 a chi vuole rivivere le emozioni che ha provato nel buio della sala, veicolate da questi oggetti. E se volete portare a casa un ricordo concreto, anche se non potrete permettervi di acquistarne uno, c’è sempre il bel catalogo "Movie Icons. Oggetti dai set di Hollywood" a cura di Luca Cableri e Domenico De Gaetano che include, oltre a tutti gli oggetti in mostra, anche testi di Domenico De Gaetano, Bruno Di Marino, Ilaria Feole, Stephen Lane e un’intervista a Luca Cableri a cura di Domenico De Gaetano.