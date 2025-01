Moscerine Film Festival, il bando per la quarta edizione del festival per e dei bambini, dal 5 all'11 maggio

News Cinema

È stato pubblicato il bando per la quarta edizione del Moscerine Film Festival a Roma, pensato su misura dei minori di 12 anni, spettatori ma soprattutto autori dei lavori proiettati al Pigneto. Tre le categorie, c'è tempo fino all'8 aprile.

Dal 5 all'11 maggio si svolgerà a Roma la quarta edizione del Moscerine Film Festival, e c'è tempo fino all'8 aprile per presentare i propri lavori da ammettere al concorso, riservato come sempre a bambini e bambine minori di 12 anni. Ricordiamo infatti che questo particolare Festival, che ha luogo presso il Nuovo Cinema Aquila nel quartiere Pigneto, non vede i più piccoli come semplice pubblico di opere realizzate da adulti, ma proietta lavori creati da loro per loro. La partecipazione è gratuita, il bando è disponibile sul sito ufficiale del Moscerine Film Festival, dov'è possibile scaricare anche il regolamento ufficiale in PDF.

Moscerine Film Festival, le categorie dell'edizione 2025

Le sezioni di gara per il Moscerine Film Festival 2025, per lavori audiovisivi creati rigorosamente in orizzontale come il grande schermo impone, sono le usuali tre, con il cuore della manifestazione rappresentato dalla categoria Under 12: corti a tema libero di massimo 15 minuti. Un'altra sezione è Focus Scuole, sempre con limite dei 15 minuti, dove si ospiteranno i cortometraggi creati in scuole e laboratori didattici da bambine, bambine, insegnanti e professionisti. C'è infine la categoria A scuola con le Moscerine, specificamente dedicata alle opere prodotte nell'ambito del percorso educativo dell'associazione culturale Le Moscerine.

La giuria sarà costituita da Mussi Bollini (vice direttrice di Rai Kids), dalle produttrici Maria Fares e Simona Banchi, nonché dall'attore Antonio de Matteo, dal comico Maurizio Battista, dal musicista Mirko Fabbreschi e da Giuseppe Fantasia, giornalista. C'è però una novità: una giuria composta proprio dagli ex-under-12 delle passate edizioni, bambine e bambini che hanno vinto i precedenti Moscerine Film Festival o li hanno presentati.

Partner del MFF sono Tadàn Produzioni (con un suo premio che consentirà la produzione vera del corto vincitore), Cleverage, Smile Vision e Zalab, che distribuirà l'opera vincitrice del Premio Zalab sulla piattaforma http://www.zalabview.org/. In particolare, da quest'edizione diventa partner del MFF il Romics, Festival Internazionale del fumetto, cinema, animazione e games.