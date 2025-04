Moscerine Film Festival, dal 5 all'11 maggio la nuova edizione della manifestazione a totale misura di bambini e bambine

News Cinema

Dal 5 all'11 maggio a Roma, al Nuovo Cinema Aquila e al cinema Broadway, si svolgerà la quarta edizione del Moscerine Film Festival. La manifestazione è stata presentata in Campidoglio, e rimane l'unica che proietti opere realizzate dalla stessa fascia d'età del suo pubblico: i più piccoli!

Il Moscerine Film Festival, giunto alla sua quarta edizione, cresce: si svolgerà infatti dal 5 all'11 maggio, per cui le sue giornate diventano ben sette, articolate in attività e proiezioni a Roma, tra il Nuovo Cinema Aquila e il Broadway. La particolarità del festival, per chi ancora non lo conoscesse, sta nel rivolgersi al pubblico al di sotto dei 12 anni, con opere realizzate da partecipanti nella stessa fascia d'età, così come saranno i più piccoli a presentare e da quest'anno anche a commentare ufficialmente quanto accadrà! Nelle edizioni precedenti sono passati quasi trecento cortometraggi, sotto l'affettuoso sguardo della madrina Margot Sikabonyi. Il Festival, promosso dall’associazione Le Moscerine, Cleverage, Tadàn Produzioni e SmileVision, rimane fedele alla sua missione di educare all’immagine le nuove generazioni, sviluppandone il senso critico.

Moscerine Film Festival 2025: cosa aspettarsi, le novità della manifestazione

Nei primi tre giorni sono previsti laboratori come il “Cinema in culla” (fascia 0-3, con i cartoon di RaiKids). Nelle successive tre giornate avverranno le proiezioni dei corti iscritti alla gara, seguiti dalla proclamazione dei vincitori, a partire da giovedì 8 maggio con le sezioni "Focus Scuole" (opere degli istituti) e "A scuola con le Moscerine" (opere realizzate con l'aiuto della Associazione Le Moscerine). Venerdì sera avranno luogo due attività per sensibilizzare sulle disabilità sensoriali: la mostra tattile sul cinema e MAMI Voice, un ausilio per i sordo-ciechi (ricordiamo che le serate saranno interamente tradotte in Lis, ed è prevista la comunicazione aumentativa per garantire l'accessibilità del Festival). Sabato 10 maggio alla sera verrà premiata la categoria "Under 12", centrale per il Festival. Sono arrivati cortometraggi da tutto il mondo: per citare alcune provenienze, si parla di Nord e Sud America, Australia e Turchia. Nel pomeriggio di domenica 11 ci saranno le premiazioni da parte dei partner, con una grande festa a Largo Venue, aperta a tutti.

Tra le novità dell'edizione, una copertura giornalistica sempre under 12, che ha cominciato ad agire già dalla confererenza stampa in Campidoglio del 10 aprile, con la giovane attrice Beatrice Stella che coprirà il dietro le quinte della manifestazione. Saranno inoltre realizzati tre cortometraggi con l'aiuto di un regista (in funzione di tutor) proveniente dalla Biennale College del Festival di Venezia, con troupe composta da ICT Rossellini e Officina Pasolini. Si allargano i parner del Moscerine Film Festival: il Premio Romics - Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, i Festival di cinema 35mm, Sentiero Film Factory, Bref International Short Film Festival, Sant’Agata FF, Orizzonti Hub di Cuba, Mi Primer Festival di Barcellona e Madrid. Ribaditi il premio distribuzione Zalab (con la distribuzione del corto premiato) e il premio Tadàn Produzioni (che assicura la realizzazione di un corto al regista scelto).

La giuria è composta da Mussi Bollini, ex vice direttrice Rai Kids, Neri Marcorè, la produttrice Maria Fares, la produttrice Simona Banchi, Antonio de Matteo, Paola Michelini, il compositore e doppiatore Mirko Fabbreschi e il giornalista Giuseppe Fantasia. Quattro i piccoli presentatori: Federico Cervelli, Maia Graziani, Alessandro Feraco e Aria Pellisari. C'è spazio anche per una nuova giuria, composta dagli ex-bambini del Moscerine, che hanno superato ormai i dodici anni ma che comunque potranno giudicare i lavori.

