Moscerine Film Festival, al via a Roma la seconda edizione: non solo uno sguardo all'infanzia, ma dell'infanzia

È stata presentata a Roma la seconda edizione del Moscerine Film Festival, che si svolgerà dal 4 al 7 maggio nel quartiere Pigneto nella Capitale: cortometraggi realizzati dai più piccoli, per i più piccoli e per chi li vuole davvero comprendere.

Dal 4 al 7 maggio a Roma, presso il Nuovo Cinema Aquila del quartiere Pigneto, si terrà la seconda edizione del Moscerine Film Festival, un festival non solo dedicato all'infanzia, ma letteralmente costruito sullo sguardo di bambini e bambine: un concorso di cortometraggi realizzati da loro, presentati da due bambine (Aurora Saracino e Azzurra Dottori), con l'aiuto della madrina Margot Sikabonyi. Insieme al concorso, laboratori, incontri e un impegno rinnovato per dare voce agli under 12, per riempire un vuoto.

Prima di cominciare, vi invitiamo a consultare il programma completo sul sito ufficiale del Moscerine Film Festival, per un elenco dettagliato di eventi, attività, luoghi e orari.

Moscerine Film Festival, la seconda edizione dal 4 al 7 maggio

Incredule e sorridenti le parole di Zein Francesca Batayneh, presidente dell'Associazione Moscerine, che l'anno scorso ha dato vita a un sogno: per l'associazione nata nel 2014, ci spiega, vedere una conferenza stampa del festival al Campidoglio vale una promozione preziosa. Quando l'associazione è nata, si tendeva persino a prendere le distanze dall'espressione "educazione artistica" nelle scuole, e il loro impegno si concretizzò proprio in nome di una sempre più necessaria educazione all'immagine per i minori e in particolare bambine e bambini. "Ci sentiamo fortunate e grate", dice Francesca, perché il pubblico ha creduto nell'idea, quando nemmeno lei e le collaboratrici erano sicure che un festival per dare voce agli under 12 sarebbe mai stato seguito.

Con questa conquistata sicurezza, la direttrice artistica Nina Baratta ci spiega come quest'anno si sia voluto alzare la posta nel significato: la "giuria d'eccezione" della seconda edizione non sarà quella dei vip, ma quella dei bambini degli ospedali pediatrici, grazie alla partnership con Cinemainospedale.it, sostenuta dalla sua direttrice Rosa Ferro. I corti del Moscerine rispondono perfettamente all'esigenza di fornire contenuti scelti con un criterio di significato e qualità per i piccoli e le piccole degenti, non un semplice contenitore alla rinfusa. Nasce anche una nuova sezione, "Young Creator", concentrata su cortometraggi di massimo 90", girati nel formato verticale.

La missione educativa, continua Nina, si potenzia nel rapporto migliorato con le scuole: sarà aumentato il numero di laboratori audiovisuali nel corso dei quattro giorni della manifestazione, con eventi pensati per le giovani famiglie, con figli dagli 0 ai 3 anni. Una prima volta al cinema con le Moscerine, che presentando le loro attività non tradiscono il loro spirito materno: "Viviamo la bellezza di aver visto crescere dei bambini, alcuni di loro partecipano di nuovo quest'anno".

Moscerine Film Festival, credere in una missione importante

Margot Sikabonyi è per la seconda volta madrina del Moscerine Film Festival: "Sono mamma di due bambini, credo nella promessa di dare ascolto alla visione della vita dei più piccoli. Bisogna sapersi fermare ad ascoltarli. È un momento formativo, lo è stato per me, lo è per tutti i genitori". È un festival del cinema, e non bisogna sminuire l'importanza di condividere il proprio mondo con tutti, in sala, sul grande schermo. Claudia Gerini, parte della nuova giuria, vede nella realizzazione di questi cortometraggi anche la preziosa possibilità di un'educazione alla cooperazione, perché il cinema è un lavoro di gruppo: "Devono ascoltarsi, scoprono la coralità", sempre in nome di una metabolizzazione del salto in avanti tecnico ormai alla portata di tutti, con strumenti che consentono a tutti la ripresa.

È stato proprio l'argomento dell'educazione all'immagine ad aver animato di più la conferenza stampa, quella che il regista Vito Zagarrìo, anche parte della giuria, ha definito "film literacy", l'importanza di affidare ai ragazzi e alle ragazze un occhio, per guardare e per capire come gli altri guardino. Non è un contesto da sminuire, come sottolinea Mussi Bollini, vicedirettrice Rai Kids in giuria: non è un caso se chi fa tv per adulti ora abbia iniziato con quella per i ragazzi (cita Bonolis e Fazio). Bisogna educare all'emozione, mettendo al suo servizio la creatività, ricordandosi sempre che - sua ferma convinzione - la formazione degli insegnanti in tal senso non va sottovalutata.

La sfida è epocale pure per Michele Santoro, tra i giurati: in un video ha paragonato i mezzi di comunicazione a un'espansione del nostro sistema cerebrale, ormai potenziata ulteriormente dal miglioramento tecnico di questi mezzi. Imparare a usarli e a capirli correttamente consentirà agli adulti di domani di riequilibrare un primato dell'uomo sulla macchina, nell'inevitabilità della continua scrittura di noi stessi verso la quale i moderni mezzi ci spingono.

L'amplificazione di questa funzione didattica è assicurata dal sostegno dell'Ufficio del Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza, che si impegna a portare in giro per il Lazio l'esperienza di Moscerine, e per il quale l'educazione all'immagine fa parte del percorso di definizione di un individuo, della formazione del sé, anche nel contrasto al cyberbullismo, figlio di un'assenza di sensibilizzazione in questo senso. In un'ottica di formazione anche etica, la partnership con il Festival del Cinema e della Legalità del Comune di Fiumicino.

Moscerine Film Festival, il suo quid magico

Dov'è la magia del Moscerine Film Festival, la sua preziosissima identità? Lo suggerisce la produttrice e giurata Maria Fares, in poche parole: "Di rado si vedono in giro corti prodotti dai bambini stessi". Le fa eco un altro membro della giuria, lo sceneggiatore Mario Bellina, che si definisce "pessimo giurato": con suo stupore, quando ha chiesto a suo figlio di cinque anni di aiutarlo a giudicare i lavori, ha scoperto che per il piccolo i film erano "troppo corti". Una reazione diametralmente opposta a quella avuta di fronte a produzioni magari rivolte a lui ma realizzate dagli adulti. Mario crede che la magia sia tanto più forte quanto più i genitori sono riusciti a "fare un passo indietro" e la sana assenza di regole di bambine e bambini ha preso il sopravvento nell'usare la camera: se i piccoli vedono se stessi raccontati da se stessi, ne vogliono sempre di più!

Il Moscerine Film Festival è a disposizione per garantire l'annuale dose di questa scommessa e di questa non scontata consapevolezza.