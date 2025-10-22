TGCom24
News Cinema

Mortal Kombat 2 modifica ancora una volta la data d'uscita

Cristina Migliaccio

Il sequel live action di Mortal Kombat, tratto dall'omonima serie di videogiochi, ha ancora una volta modificato la sua data d'uscita, anticipandola seppur di poco.

Mortal Kombat 2 modifica ancora una volta la data d'uscita

Mortal Kombat II ha più volte modificato la data d’uscita al cinema e l’ultima è estremamente recente. In principio, il film sequel di Mortal Kombat era atteso in sala proprio ad ottobre 2025, ma il progetto è stato posticipato con una nuova data d’uscita fissata per maggio 2026, precisamente il 15. Ora, però, Warner Bros. ha apportato l’ennesima modifica, anticipando seppur di poco il lancio del sequel con protagonisti un gruppo di combattenti. A quando al cinema?

Mortal Kombat II cambia di nuovo la data d’uscita e questa volta si anticipa

La storia raccontata in Mortal Kombat II ripartirà poco dopo la conclusione del precedente film live action distribuito nel corso del 2021, quando Sonya Blade, Jax e Cole Young hanno cercato di mettere insieme un nuovo gruppo di combattenti, soffermandosi soprattutto su una ben gradita novità: Johnny Cage interpretato da Karl Urban, star di The Boys.

In principio il sequel live action aveva fissato una data d’uscita per il 24 ottobre 2025, ma gli Studios hanno cambiato idea e, forti del successo al botteghino di Superman e speranzosi di replicarlo anche la prossima estate, hanno pensato bene di posticipare il debutto di Mortal Kombat II a maggio 2026. In un primo momento avevano scelto il 15 maggio 2026, ma secondo quanto riferito di recente Warner Bros. avrebbe cambiato nuovamente idea, anticipando seppur di poco il debutto, fissato per l’8 maggio 2026. Una modifica piccolissima sul calendario d’uscita, che anticipa quindi il sequel di una settimana circa. Il motivo dietro la modifica non è stato rivelato.

Maggio 2026 in ogni caso rappresenta una sfida poiché diversi film arriveranno in sala per allora, dal debutto di The Mandalorian & Grogu che riaccenderà la frenesia di Star Wars sul grande schermo al secondo capitolo di Il diavolo veste Prada ancora una volta con Meryl Streep al centro della scena. Atteso anche Animal Friends con Ryan Ryenolds.

Cristina Migliaccio
