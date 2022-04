Morbius, Jared Leto e il suo metodo di recitazione a immedesimazione totale

News Cinema

Daniel Espinosa, regista del Morbius con Jared Leto, racconta a quali livelli di immedesimazione l'attore sia arrivato per interpretare il personaggio Marvel.

Morbius con Jared Leto è uscito nei nostri cinema la settimana scorsa e, pur nelle logiche dell'universo Marvel (del Sony's Spider-Man Universe, per essere precisi), pare che abbia confermato l'approccio alla recitazione della star: immedesimazione totale, fino a spiazzare la stessa troupe, come racconta il regista Daniel Espinosa... Leggi anche Morbius, il mistero del murale di Spider-Man spiegato dal regista

Jared Leto e l'immedesimazione totale in Morbius

Rispondendo alle domande di Uproxx, il regista Daniel Espinosa ha raccontato cosa abbia significato avere sul set di Morbius un protagonista come Jared Leto, re del "method acting": immedesimazione totale, anche tra un ciak e l'altro. Espinosa nell'intervista conferma che Jared pretendeva di muoversi con le stampelle non solo davanti alla macchina da presa, fino ad accettare di essere spostato più rapidamente in sedia a rotelle perfino se doveva andare al bagno... Daniel non si ritiene tuttavia uno di quei registi intransigenti su queste "fissazioni".

Tutti gli attori credono in questo processo e tu, come regista, devi sostenere tutto ciò che renderà il risultato il migliore possibile. [...] È una cosa che frustra più i registi che hanno in antipatia gli attori. È una cosa molto misteriosa, quella che fanno. Quasi tutti gli attori in generale hanno una propria reputazione interessante, legata al modo in cui gestiscono i personaggi. Secondo me tutti loro hanno tratti specifici. Se cerchi una persona del tutto normale che fa solo le cose che capisci tu, mi sa che hai sbagliato mestiere. Perché è ciò che li rende diversi a far scattare la scintilla. È molto difficile poter dire: "Se gli levo questa cosa, lavora bene lo stesso". Io non lo faccio. Preferisco "Ehi, se stai facendo questo, allora noi dobbiamo fare quest'altro".