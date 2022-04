Morbius, il mistero del murale di Spider-Man spiegato dal regista

News Cinema

Daniel Espinosa, regista del Morbius con Jared Leto, ha spiegato come mai il murale con Spider-Man nei trailer non si veda poi nel film.

Se avete visto Morbius al cinema negli ultimi giorni, vi sarete accorti che nel film con Jared Leto non si vede il murale dei trailer, dov'era raffigurato Spider-Man, comprensivo di graffito "Assassino". Un ammiccamento ai fan piuttosto strano, anche perché si trattava - come occhi più buoni dei nostri hanno notato - dello Spidey di Tobey Maguire, in effetti apparso con Andrew Garfield al fianco di Tom Holland in Spider-Man No Way Home. Cosa c'era sotto quella scelta? Cinemablend ha pensato di domandarlo al regista di Morbius, Daniel Espinosa. Leggi anche Morbius e Troppo cattivi danno una scossa al boxoffice italiano del weekend

Morbius, le ragioni del murale di Spider-Man secondo il regista: è un mistero

Intervistato da Cinemablend, Daniel Espinosa ha cercato di chiarire le ragioni dietro al murale di Spider-Man nei trailer del suo Morbius con Jared Leto, attualmente nelle nostre sale. Fa una certa fatica, come potrete leggere, perché la cosa è stata decisa a sua insaputa...

Quell'immagine appare solo nel trailer. Io, come regista, faccio solo il film. Come fan ho diverse opinioni e idee su quella cosa. Ma io non l'ho messa lì, perché non è nel film, e non l'ho nemmeno messa io nel trailer. Se esprimessi la mia opinione, sarebbe quella di un fan. Ma siccome sono il regista, sarei accusato di sapere qualcosa. E non so nulla, mi spiego? Se sapessi qualcosa ve lo direi [un po' ne dubitiamo, ndr]. Non è roba mia, non è una mia idea. Mi piacerebbe essere onesto e responsabile ma non ci riesco, perché non è mia.

Il dilemma dei fan in questo caso è domandarsi chi sia lo Spider-Man nell'universo in cui si svolge Morbius. Sembra quasi che, non avendo il film preso decisioni chiare in merito, col trailer la Sony abbia provato a suggerire qualcosa, magari riferendosi ai suoi piani futuri per le proprietà marveliane. QUELLO CHE SEGUE È SPOILER.



Morbius: Final Trailer Italiano Ufficiale - HD

Stando alla scena dei titoli di coda di Morbius si ha l'idea che lo Spider-Man di quest'universo possa essere quello di Andrew Garfield, strizzando l'occhio all'idea all'epoca scartata di un film sui Sinistri Sei, ma c'è di più: Espinosa, contraddicendosi, con IGN ha ammesso che nel film ci sono suoi "pensieri e opinioni" su chi sia il Peter Parker della situazione, senza aggiungere altro. Un enigma intrigante, che potrebbe essere sciolto a stretto giro dalla Sony, sempre stando a Daniel.