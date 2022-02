Morbius è come Magneto e Wolverine, parola del regista

News Cinema

Il personaggio di Morbius interpretato da Jared Leto, al cinema dal 31 marzo, viene paragonato dal regista Daniel Espinosa a Magneto e Wolverine, perché...

Dal 31 marzo sarà al cinema Morbius con Jared Leto, nuovo atto del Sony's Spider-Man Universe, universo parallelo al Marvel Cinematic Universe: per chi non avesse familiarità col personaggio, è la storia di un biochimico che, afflitto da una malattia del sangue, trova un rimedio che lo trasforma in una forma di vampiro, diventando un antieroe che al regista Daniel Espinosa ha suggerito alcuni paragoni con altri personaggi del mondo marveliano... Leggi anche Morbius ha un legame chiaro col Marvel Cinematic Universe? Risposte contrastanti

Morbius come Wolverine e Magneto secondo Daniel Espinosa

Quale tipo di supereroe vedremo in Morbius con Jared Leto? Secondo il regista Daniel Espinosa, al suo debutto nel mondo dei cinecomic dopo film di genere solo parzialmente diverso come Safe House e Life, il personaggio è un antieroe che ha le sue radici nella migliore tradizione marveliana, al punto che il rapporto ambiguo che sembra avere con l'Avvoltoio di Michael Keaton in uno dei trailer ha spinto persino Leto a suggerire un suo futuro ingresso nei Sinistri Sei... Ecco le parole di Espinosa dal materiale stampa ufficiale di Morbius:

Quasi tutti i grandi eroi sono antieroi. La maggior parte di noi resisterebbe all'idea di essere il prescelto, e Morbius non è da meno. I personaggi più interessanti dell'universo Marvel sono sempre stati quelli a metà strada tra bene e male: Magneto, Rogue, Wolverine, a suo modo anche Venom. Tutti questi personaggi sono quelli più affascinanti per noi spettatori e lettori di fumetti.