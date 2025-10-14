Moral Kombat II ha infiammato il New York Comic Con 2025

News Cinema

Il piatto forte della convention tenutasi la Javits Center é stato l'attesissimo sequel che vede protagonista Karl Urban. Alla regia ancora Simon McQuoid.

Il panel che ha infiammato maggiormente il numerosissimo pubblico accorso al New York Comic Con 2025 è stato senza dubbio quello dedicato a Mortal Kombat II. Le migliaia di fan del gioco ma anche dei vari film dedicati a questo universo hanno riempito fino alla massima capacità l'Empire Stage al quinto livello del Javits Center. Quando alle cinque in punto il creatore del gioco Ed Boon ha iniziato il panel, la folla è letteralmente andata in delirio. Sul palco sono saliti poi il regista Simon McQuoid - già regista di quel Mortal Kombat che nel 2021 si è rivelato uno degli action/fantasy più divertenti dell’anno - lo sceneggiatore e produttore Jeremy Slater e i più importanti membri del cast: Karl Urban che ha ottenuto il ruolo di Johnny Cage, Adeline Rudolph in quello di Katana, Tati Gabrielle nella parte di Jade e l’erculeo Martyn Ford che si è sottoposto a cinque ore di trucco ogni giorno per diventare il cattivissimo Shao Kahn. “Dopo aver girato il primo capitolo sapevamo che si trattava soltanto della punta dell’iceberg - ha iniziato il dibattito McQuoid - Con Mortal Kombat II abbiamo ampliato l’universo dove si sfideranno a duello e al tempo stesso siamo riusciti a creare dei personaggi maggiormente tridimensionali”. “La vera sfida di questo secondo capitolo è stata quella di trovare equilibrio tra il grande spettacolo dei combattimenti e la tensione dei rapporti tra i personaggi - prosegue Slater - Lo spettacolo è garantito da azione ed effetti speciali, ma il cuore del film risiede nel dramma che alcune figure in scena devono affrontare. Il pubblico rimarrà sorpreso da quello che succede, e sono convinto che ci scapperà più di qualche lacrima…”

Il ruolo più atteso di Mortal Kombat II non poteva essere quello di Johnny Cage, lo sbruffone combattente che insieme a Katana è il protagonista del film. Karl Urban ha però rivelato che la versione che vedremo nel film di distanzia dalla psicologia del videogioco: “Quando incontriamo Johnny tutto vuole essere tranne che un eroe - ha rivelato il protagonista della serie di culto The Boys - la gente si è dimenticata di lui e si trova in un momento non proprio edificante della sua vita. Poi viene catapultato contro il suo volere nel torneo, e pian piano riscopre la sua natura coraggiosa e istrionica. È stato uno spasso portare sul grande schermo questo percorso del personaggio. Sono convinto che il pubblico lo amerà ancora di più”. Le due eroine che dovrebbero rappresentare la parte maggiormente emozionante del blockbuster annunciato dovrebbero essere Katana e Jade: “Tati ed io siamo molto amiche anche nella vita - ha dichiarato Adeline - ci siamo conosciute otto anni fa per un altro progetto cinematografico e da allora siamo inseparabili. Siamo riuscite a trasportare la nostra amicizia dentro i nostri rispettivi personaggi, e questo li rende emotivamente più corposi”. Gabrielle le fa subito eco: “Jade e Katana non avranno le stesse idee nel corso del film, il divario tra senso del dovere e amicizia le spingerà verso il conflitto e decisioni drammatiche. È stato davvero intenso recitare insieme a Adeline sonno questo punto di vista, un tour de force fisico per le scene d’azione ma soprattutto emotivo a causa delle divergenze tra i nostri ruoli.”Ha infine preso la parola Martyn Ford, il quale ha confessato qual è l’altro personaggio che vorrebbe interpretare nell’universo di Mortal Kombat: “Qualsiasi altro che mi consenta di non stare così tanto al trucco!”

Dopo un siparietto con i fan vestiti da eroi del videogioco, è stata presentata in anteprima mondiale una featurette di Mortal Kombat II che vede protagonisti/antagonisti Johnny Cage e Shao Kahn, a cui è stato attaccato lo scatenato ed effervescente del film. Infine al pubblico sono stati regalati gli iconici occhiali da sole che Cage indossa prima di menare le mani con qualcuno degli eroi dell’universo. Ricordiamo che Mortal Kombat II, originariamente previsto nelle sale americane questo ottobre, è stato spostato al prossimo maggio in modo da aprire l’estate cinematografica 2026. In conclusione è infine arrivata la più felice delle notizie per gli appassionati: Jeremy Slater ha ufficialmente confermato che la Warner Bros. e la New Line gli hanno commissionato la sceneggiatura per il terzo capitolo della saga cinematografica. Insomma, il successo di Mortal Kombat II appare davvero annunciato…