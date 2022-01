Moonfall: ecco i tre character poster del film catastrofico con la Luna che si avvicina

News Cinema

Sono usciti tre bellissimi poster di Moonfall, il nuovo disaster movie di Roland Emmerich. Vi appaiono Patrick Wilson, Halle Berry e John Bradley. Hanno tutti gli occhiali da sole e guardano la Luna che è entrata in rotta di collisione con la Terra.

Contemplando la Luna, soprattutto quando è piena, abbiamo sognato e ci siamo lasciati ispirare dal romanticismo che il pianeta che ruota intorno alla Terra ha sempre ispirato. Pensando alla Luna, di solito proviamo un senso di pace, ma noi non siamo Roland Emmerich, ovviamente, e chi se non lui, che è il maestro dei disaster movie, poteva trasformare l'oggetto di una poesia di Leopardi nella quintessenza del pericolo? Come sappiamo, Moonfall parla proprio di questo: di una forza misteriosa che fa uscire la Luna dalla sua orbita ed entrare in rotta di collisione con la Terra.

Di Moonfall vi abbiamo mostrato non troppo tempo fa il nuovo trailer, nel quale, perfino nel clima di terrore che precede un cataclisma, si riesce a fare dell'ironia. Oggi invece sono usciti tre favolosi character poster del film catastrofico.

I tre character poster di Moonfall

Su ognuno dei tre nuovi poster di Moonfall campeggia uno dei protagonisti della vicenda. Sul primo, vediamo Patrick Wilson. L'attore, che interpreta l'ex astronauta Brian Harper chiamato a rimettersi la tuta spaziale quando la luna comincia a precipitare verso la Terra, indossa un paio di stilosi occhiali da sole. Sono a specchio, e negli specchi vediamo riflessa la Luna, che si sta avvicinando pericolosamente.

Nel secondo poster c'è Halle Berry, che sfoggia occhiali a goccia molto anni '70. Anche l'attrice fa la parte di un’astronauta, Jo Fowler, che però non è caduta in disgrazia. Lavora alla NASA, e se non fosse tanto importante, nessuno le crederebbe o le darebbe sostegno.

Nell'ultimo poster troviamo John Bradley, anche lui con occhiali vintage in cui vediamo la Luna. Bradley, alias il Samwell Tarly de Il Trono di Spade, impersona il teorico della cospirazione K.C. Houseman, che insieme a Brian Harper e Jo Fowler andrà in missione nello spazio.

Gli altri attori di Moonfall, che è il diciottesimo lungometraggio di Roland Emmerich, sono Donald Sutherland, Charlie Plummer e Michael Peña. Vi riproponiamo, a seguire i suggestivi manifesti, il trailer del film.