Monster Summer: Mel Gibson contro i mostri nel trailer del family movie che rimanda agli anni Ottanta

Ha molti rimandi alle atmosfere dei film per ragazzi degli anni Ottanta Monster Summer, il film con Mel Gibson di cui è appena uscito il trailer.

A giudicare dalle prime immagini di Monster Summer, il film di David Henrie (I maghi di Waverly) che uscirà in America il 4 ottobre, l'effetto Stranger Things colpisce ancora. Si tratta infatti di un family movie con una sottotrama horror, che ha al centro un gruppo di ragazzi e le atmosfere ricordano quelle dei film del periodo. Interpretato nei ruoli principali da Mason Thames, giovane e talentuoso protagonista di Black Phone, e Mel Gibson, nel ruolo dello spauracchio del villaggio che si scopre essere un poliziotto, ha nel cast anche la veterana Lorraine Bracco, Nora Zehetner, Abby James Witherspoon, Julian Lerner e Noah Cottrell. Questo è il trailer originale.

Monster Summer: la trama

"Monster Summer segue una famiglia in cerca di un'estate di relax e divertimento che si ritrova sotto attacco di una forza misteriosa. In conseguenza a questo, Noah e i suoi amici uniscono le forze con un poliziotto in pensione per intraprendere un'avventura mostruosa per salvare la loro isola". Questa la trama del film, e se non dice anni Ottanta questo... Mel Gibson è impegnatissimo, ha interpretato di recente Boneyard, Desperation Road e Confidential Informant, e nel 2024 dirigerà l'action thriller con Mark Walhberg Flight Risk. Poi ci sono ancora in ballo il sequel della Passione di Cristo e il quinto Arma Letale. Quanto a Mason Thames lo rivedremo nella versione live action di Dragon Trainer e in un film intitolato Incoming.