Modi: Metti una sera, a Parigi, Riccardo Scamarcio alias Modigliani in una clip in anteprima del film di Johnny Depp

News Cinema

Esce il 21 novembre, distribuita da Be Water Film, l'opera seconda di Johnny Depp. Intitolata Modi - Tre Giorni Sulle Ali della Follia, racconta 72 ore della vita del pittore Amedeo Modigliani, che è interpretato da Riccardo Scamarcio. Del film vi facciamo vedere una clip in anteprima esclusiva.

Nei panni di Amedeo Modigliani, Riccardo Scamarcio esce da un caffè insieme ai colleghi Maurice Utrillo e Chaim Soutine in una clip di Modi - Tre Giorni sulle Ali della Follia che oggi vi mostriamo in anteprima esclusiva. Ci troviamo nella Parigi nel 1916 e la capitale francese è dilaniata dalla guerra, che poi è la Grande Guerra. Nonostante la miseria e la distruzione, l'arte, in particolare la pittura, esprime il meglio di sé, rinnegando il vecchio a favore del nuovo e scomponendo e reinventando la realtà. Siamo nell'epoca delle avanguardie, nella quale fioriscono pittori che non sono mai uno uguale all'altro e che sentono una fortissima urgenza di creare, perché rimanere fermi equivale per loro a morire.

Modi - Tre Giorni sulle Ali della Follia riporta Johnny Depp dietro alla macchina da presa a 27 anni da Il coraggioso, suo debutto nella regia. Ad affidargli per così dire l'incarico di fare un film su Modigliani è stato nientemeno che Al Pacino, che si è ritagliato il ruolo del collezionista americano Maurice Gagnant. Depp non poteva rifiutare la proposta del collega e si è messo all’opera. Il suo film non doveva essere e non è un biopic. Si tratta piuttosto di uno spaccato di vita, dal momento che i fatti raccontati si svolgono in 72 ore. Si tratta però di 72 ore molto significative, durante le quali Modigliani vuole abbandonare la ville lumière e mettere la parola fine alla sua carriera.

Anche se Modi è una storia universale di amore, arte e rifiuto, era necessario che il pittore fosse interpretato da un italiano. Riccardo Scamarcio è stato la prima scelta di Johnny Depp, che ha visto una sua fotografia e ha detto: "È lui!". Lo avevano colpito gli occhi di Scamarcio, che gli ricordavano quelli di Oliver Reed. Nel cast del film ci sono anche Antonia Desplat, Bruno Gouery, Ryan McParland, Stephen Graham e la nostra Luisa Ranieri.

Modi - Tre Giorni sulle Ali della Follia: la clip in anteprima esclusiva

Ed ecco la clip in anteprima esclusiva, nella quale compare anche un uomo mascherato. Si mostra per un istante, per poi tornare nell'oscurità delle notte. Modi - Tre Giorni sulle Ali della Follia arriva in sala il 21 novembre, distribuito da Be Water Film, in collaborazione con Maestro Distribution e Medusa Film.