Modi - Johnny Depp sceglie Riccardo Scamarcio per il suo ritorno alla regia

Riccardo Scamarcio vestirà i panni del celebre pittore e scultore Amedeo Modigliani in Modi, ritorno alla regia di Jonny Depp. Al suo fianco, già confermati Al Pacino e Pierre Niney.

Johnny Depp pare essersi finalmente lasciato alle spalle il burrascoso divorzio - e conseguente processo - da Amber Heard. L'attore è infatti tornato da protagonista nel panorama hollywoodiano ed è pronto a cimentarsi nuovamente con la regia a circa venticinque anni dal suo ultimo lavoro dietro la macchina da presa - Il coraggioso, 1997. Dopo mesi dall'annuncio che la star avrebbe diretto un biopic sul pittore Amedeo Modigliani, Depp pare infatti aver scelto il "suo" protagonista, Riccardo Scamarcio. L'attore italiano raggiunge quindi i già confermati Pierre Niney ed Al Pacino.

Modi - I primi dettagli del biopic di Johnny Depp

Modi - questo il titolo del progetto - sarà presentato all'imminente Marché du Film di Cannes, che si svolge in concomitanza del celebre Festival. Il lungometraggio è quindi ufficialmente in fase di sviluppo e, stando a quanto riportato da Deadline, ha trovato finalmente il suo protagonista. Riccardo Scamarcio continua quindi a vivere il suo periodo d'oro, dopo aver dato vita - nel 2022 - a tre delle interpretazioni più apprezzate della sua carriera - Alla vita, L'ombra del giorno e L'ombra di Caravaggio, dove ha vestito i panni del turbolento pittore. L'attore è inoltre atteso in un'altra produzione internazionale, A Haunting in Venice, che si aggiunge ai numerosi film stranieri a cui ha preso parte - fra cui spiccano To Rome with Love di Woody Allen e John Wick - Capitolo 2.

Modi è quindi il secondo biopic sulla vita del pittore e scultore, già ritratto ne I colori dell'anima (Modigliani) da Mick Davis, con Andy Garcia protagonista. Basato su una sceneggiatura di Jerzy e Mary Kromolowski - adattamento dell'opera teatrale di Dennis McIntyre - Modi racconterà del soggiorno di Modigliani in una Parigi devastata dalla guerra, nel 1916, e della sua fuga dalla polizia. Il desiderio di terminare prematuramente la sua carriera verrà però respinto dai suoi colleghi bohémien, in particolare dall'artista francese Maurice Utrillo (Pierre Niney), dal bielorusso Chaim Soutine e dalla sua musa e amante inglese, Beatrice Hastings. Il pittore cercherà quindi supporto presso il mercante d'arte polacco Leopold Zborowski, ma si troverà invece davanti il collezionista d'arte internazionale Gangnat (Al Pacino), pronto a stravolgere la sua esistenza. Johnny Depp è inoltre atteso al Festival di Cannes con il film d'apertura, Jeanne Du Barry, diretto da Maïwenn, in cui interpreta Re Luigi XV. Non resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti.