Mission: Impossible - The Final Reckoning, ecco una nuova featurette video del film con Tom Cruise

Andiamo dietro le quinte del nuovo film della saga, in arrivo al cinema il 22 maggio, con questo video che ci porta al gelo delle isole Svalbard, una delle location del film. Ecco la nuova featurette di Mission: Impossible - The Final Reckoning.

Tra le location del nuovo film di Mission: Impossible, l'ottavo della serie che vede Tom Cruise protagonista nei panni dell'agente segreto Ethan Hunt, specializzato in missioni impossibili e stunt incredibili, ci sono anche isole Svalbard, arcipelago situato nel Mar Glaciale Artico note per essere le terre abitate più a nord dell'intero pianeta.

All'esperienza di girare in un luogo tanto affascinante, ma anche estremo e ovviamente freddissimo è dedicata una nuova featurette video intitolata eloquentemente "Frozen Cast" che ci permette di sapere qualcosa di più su Mission: Impossibile - The Final Reckoning, ancora parzialmente avvolto nel mistero. Un mistero che sarà svelato del tutto il 19 maggio in anteprima e il 22 maggio in tutti i cinema, quando - all'indomani della prima mondiale che si terrà al Festival di Cannes - il film di Christopher McQuarrie debutterà nelle sale distribuito da Eagle Pictures.

Mission: Impossible - The Final Reckoning, ecco la nuova featurette video

Mission Impossible - The Final Reckoning: Il Cast sotto zero nella gelida location delle Svalbard in Norvegia, un luogo mozzafiato in tutti i sensi - HD

Diretto sequel di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte I in cui Ethan Hunt e il suo team devono escogitare un piano per sconfiggere l'Entità, l'Intelligenza Artificiale che rischia di mettere in scacco in governi del mondo intero, Mission: Impossible - The Final Reckoning è probabilmente il capitolo che chiuderà definitivamente questa fortunata saga. Al fianco di Tom Cruise nel cast troviamo anche Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Esai Morales, Pom Klementieff, Mariela Garriga, Henry Czerny, Holt McCallany, Janet McTeer, Nick Offerman, Hannah Waddingham, Angela Bassett, Shea Whigham e Greg Tarzan Davis.

