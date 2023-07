Mission: Impossible, in Dead Reckoning poteva esserci Julia Roberts ringiovanita in digitale

News Cinema

Il regista Christopher McQuarrie ha valutato l'apparizione di una Julia Roberts ringiovanita per una scena di Mission: Impossible Dead Reckoning - Parte Uno. Ha poi però cambiato idea per diversi motivi.

In una stagione in cui abbiamo visto Harrison Ford ringiovanito in Indiana Jones e il Quadrante del Destino, non stupisce poi tanto che il regista Christopher McQuarrie, durante un podcast con Empire, abbia rivelato di aver pensato con Tom Cruise a una sequenza simile per Mission: Impossible Dead Reckoning - Parte Uno. La scena avrebbe visto coinvolti sia Tom sia un personaggio interpretato da una Julia Roberts ringiovanita digitalmente. Perché non se n'è fatto più nulla? Leggi anche Mission: Impossible Dead Reckoning Parte Due,Tom Cruise si prepara a incredibili scene subacquee

Julia Roberts giovane per un soffio ha mancato Mission Impossible Dead Reckoning Parte Uno

In Mission: Impossible Dead Reckoning - Parte Uno un'attrice di nome Mariela Garriga interpreta Marie, la donna che ha causato l'arrivo di Ethan Hunt alias Tom Cruise all'IMF, per alterne vicende che non sveliamo. Ebbene, stando al regista Christopher McQuarrie, lui e Cruise avevano pensato di realizzare un flashback con attori e attrici ringiovanite digitalmente, coinvolgendo addirittura Julia Roberts! Ma ne valeva davvero la pena? Fatti un paio di conti, McQuarrie ci ha ripensato...

Se ingaggi Esai Morales e Tom Cruise per ringiovanirli, e poi metti accanto a loro una donna di 23 anni per fare la loro confidente, fa cagare. Abbiamo cominciato a pensarci e ci siamo chiesti: "Chi sarà Marie? Quale donna di quell'epoca potrebbe essere Marie?" Se dobbiamo fare questa sequenza, con Tom diciamo nel 1989, staremmo facendo una specie di Mission: Impossible di Tony Scott [il regista di Top Gun, ndr]. Sarebbe stato così, prima di Brian De Palma. Abbiamo guardato lo stile di Giorni di tuono e abbiamo cominciato a pensare come sarebbe stata quella sequenza se Tony Scott l'avesse girata. Chi ci sarebbe stata? Chi era la star in ascesa del 1989? In quel periodo era uscito Mystic Pizza e ho detto: "Mio Dio, Julia Roberts prima di Pretty Woman!"

L'unico modo in cui avremmo potuto rendere giustizia a questa sequenza col ringiovanimento digitale sarebbe stato convincere Julia Roberts a fare questa piccola parte all'inizio della storia. Poi cominci a pensarci: "Ora tutti penseranno solo al ringiovanimento digitale di Julia Roberts, Esai, Tom e Henry Czerny. Poi ho avuto il preventivo del ringiovanimento di tutte queste persone, senza includere i loro salari veri e propri. E se li metti insieme nella stessa inquadratura, sarebbe costosa quanto il treno. [...] Per non parlare del modo in cui giriamo oggi le scene, la fluidità, i movimenti di macchina. Ovviamente un film del 1989 non sarebbe stato girato così. Ma non avrebbe nemmeno senso girare un Mission: Impossible del 1989 come se fosse uno del 2023...