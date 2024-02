Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, Tom Cruise torna su Sky Cinema Uno

News Cinema

Tom Cruise torna protagonista della scena in Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, settimo capitolo del franchise in onda questa sera su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW.

Tom Cruise è particolarmente legato al ruolo dell’agente dell’IMF Ethan Hunt. Finora, infatti, ha realizzato ben otto film d’azione dell’acclamato franchise, seppur la seconda parte di Mission: Impossible – Dead Reckoning risulti ancora inedita sul grande schermo e in arrivo nel corso del 2025 salvo imprevisti. Per combattere l’attesa, questa sera – lunedì 19 febbraio – su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW è disponibile a partire dalle 21:15 Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte Uno. Distribuito al cinema nel corso del 2023 e diretto da Christopher McQuarrie, il film d’azione riporta in campo Ethan Hunt per una nuova, adrenalinica missione.



Mission: Impossible Dead Reckoning - Parte Uno: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film Mission Impossible 7 - HD

Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte Uno: trama, cast e curiosità

Settimo capitolo della saga di Mission: Impossible, Dead Reckoning – Parte Uno propone una nuova avventura per lo specialista dello spionaggio Ethan Hunt. Insieme alla squadra dell’IMF, dovrà affrontare una sfida insidiosa: rintracciare e disinnescare una nuova arma che potrebbe rappresentare una vera e propria minaccia catastrofica per l’umanità. La posta in gioco è altissima, considerando che il team ha tra le mani il destino del mondo appeso ad un filo. Il loro obiettivo è assicurarsi che l’arma in questione non finisca nelle mani sbagliate, una missione importantissima che porterà Ethan Hunt e il suo team in giro per il mondo. Dall’altra parte un nemico oscuro, misterioso e molto potente. Al tempo stesso, l’agente dovrà fare i conti con il proprio passato che tornerà a tormentarlo.