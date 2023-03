Mission: Impossible Dead Reackoning - Parte Uno, nel nuovo poster del film Tom Cruise si lancia nel vuoto con un'acrobazia

News Cinema

Arriverà nelle sale il prossimo 14 luglio 2023 il nuovo Mission: Impossible Dead Reckoning - Parte Uno, l'attesissimo settimo capitolo del franchise di spionaggio con Tom Cruise. Paramount Pictures ha diffuso online, in queste ore, il nuovo poster ufficiale del film, nel quale Tom Cruise è protagonista di una nuova spettacolare acrobazia.

Mission: Impossible Dead Reckoning - Parte Uno, il nuovo poster mostra Tom Cruise lanciarsi nel vuoto

Here’s the official poster for #MissionImpossible - Dead Reckoning Part One starring @TomCruise. Only in theatres July 2023. pic.twitter.com/usWjs6MMqr — Mission: Impossible (@MissionFilm) March 14, 2023

Il nuovo poster mostra Tom Cruise, nei panni di Ethan Hunt, lanciarsi nel vuoto dopo essersi sganciato dalla sua moto. La scena era già stata mostrata nel trailer, diffuso durante la promozione di Top Gun:Maverick, nel quale Cruise si dava a inseguimenti mozzafiato con la moto per le strade di Roma, Venezia e Torino. Ovviamente, il tutto senza usare controfigure, come d'abitudine per l'attore e come ci viene mostrato in questo video del folle stunt dell'attore. Mission: Impossible Dead Reckoning - Parte Uno arriverà al cinema il 14 luglio 2023, mentre la seconda parte debutterà un anno dopo, il 28 luglio 2024, dato che entrambi i film sono girati in contemporanea.

Alla regia del progetto c'è Christopher McQuarrie, produttore della pellicola insieme a Cruise, e che ha dichiarato a proposito della scelta del titolo:

Quando ho scelto il titolo, era più adatto alla seconda parte che alla prima, perciò, alla fine si è optato per dividere il film in due parti. Il titolo di quella che era la prima parte del film si riferiva a una misura governativa di ultima istanza con conseguenze catastrofiche, era qualcosa del tipo Protocollo Fantasma.

Sulla trama del settimo capitolo del franchise non sono stati rilasciati molti dettagli, ma sappiamo che al fianco di Tom Cruise, in questa nuova e adrenalinica missione, troveremo Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Vanessa Kirby che riprendono i ruoli di Ilsa Faust, Benji Dunn e White Widow, mentre tra i nuovi volti ci saranno Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham e Nicolas Hoult, quest'ultimo nel ruolo del principale antagonista di Tom Cruise.