Mission Impossibile e quella 500 gialla a Roma con Tom Cruise: video intervista a Hayley Atwell

Nuova entrata nel cast del settimo capitolo della saga di Mission Impossibile, Dead Reckoning Parte Uno, la britannica Hayley Atwell ci racconta l'incredibile scena di inseguimento a Roma ammanettata a Tom Cruise guidando una 500 gialla. Video intervista.

Ci siamo appena lasciati alle spalle un giugno di nuovo promettente e solido al botteghino cinematografico. Una ripresa che è pronta a essere ulteriormente spinta dal turbo degli incassi adrenalinici attesi per il nuovo capitolo della saga di Mission Impossibile, Dead Reckoning Parte Uno, in sala dal 12 luglio distribuito da Paramount/Eagle Pictures.

Tom Cruise si è speso al solito con grande energia, per promuovere il film come per girare in prima persona, senza controfigure, scene d'azione da lasciare a bocca aperta.

Una particolarmente divertente, l'inseguimento più bello del film, vede l'attore ammanettato alla protagonista femminile del settimo capitolo della saga, la nuova entrata Hayley Atwell, che ci racconta in questa video intervista come ha derapato in giro per il centro di Roma, su una Fiat 500 gialla indemoniata.