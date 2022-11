Missing: il trailer ufficiale del thriller in screencast in arrivo nel 2023

News Cinema

Dopo il Searching che abbiamo visto nel 2018, il team creativo di quel film raccontato (quasi) tutto attraverso gli schermi di computer e telefoni e tablet replicano la formula, sperando di eguagliarne il grande successo commerciale.

Qualcuno di voi ricorderà Searching, il thriller uscito in Italia nell'autunno del 2018 che aveva la peculiarità di essere raccontato (quasi) tutto attraverso lo screencasting. Quello che vedevamo sullo schermo cinematografico, quindi, era quello che i protagonisti, circa, vedevano sugli schermi dei loro computer, tablet, smartphone e altri accessori digitali.

Quel film, diretto da Aneesh Chaganty e interpretato da John Cho, ebbe un buon successo di critica ma, soprattutto, un risultato commercialmente formidabile: costato 880mila dollari, ne ha incassati più di 75 milioni in tutto il mondo. Non soprende, quindi, che la formula sia stata ripetuta: arriverà al cinema nel 2023 (in gennaio negli States, da noi chi lo sa) un nuovo thriller realizzato secondo le stesse modalità tecniche che si intitola Missing, di cui di seguito vi mostriamo il trailer ufficiale.

Missing è una sorta di sequel antologico di Searching, ed è nato da un soggetto scritto dagli stessi sceneggiatori di quel film, Sev Ohanian e il citato Chaganty. Il soggetto è stato poi ampliato in sceneggiatura vera e propria da Nick Johnson e Will Merrick, che sono stati i montatori dell'altra regia di Chaganty, Run, e che qui debuttano anche nella regia.

La storia di Missing è quella di una teenager inizialmente felice che la madre e il suo nuovo fidanzato la lascino a casa da sola per una vacanza in Colombia, ma che inizia a entrare nel panico quando si accorge che i due sembrano spariti del nulla, e quando le sue iniziali, difficoltose indagini sembrano far emergere verità assurde e inconfessabili sulla sua famiglia. Il tutto, ovviamente, usando gli strumenti digitali che la moderna tecnologia mette a nostra disposizione.

Ecco il trailer ufficiale di Missing: