Minions 2: unboxing (alternativo) del Blu-ray del film in cui scopriamo Come Gru diventa cattivissimo

Alla redazione di Comingsoon.it è arrivata una copia in blu-ray di Minions 2, un'edizione speciale finita nelle mani di Antonio Bracco che ha pensato bene di spacchettarla facendo un video unboxing sciocco a sufficienza.

Domanda: perché non dovremmo pensare di possedere il divertimento che Illumination Entertainment ci garantisce con i suoi film? L'ultimo titolo prodotto dalla società di animazione e distribuito da Universal Pictures Italy è ora disponibile alla vendita in versione supporto fisico. Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo, sequel di Minions, è stato il secondo più grande incasso del box office post pandemia e prosegue la storia prequel della saga di Cattivissimo Me.

Il film in DVD e Blu-ray è un'edizione speciale da collezione che contiene oltre 60 minuti di contenuti speciali di assoluto intrattenimento. Questa edizione da collezione include due mini-movie esclusivi, extra da non perdere, una lezione tutorial per disegnare ed animare i personaggi insieme al co-regista Brad Ableson e tantissime attività per tutta la famiglia. Alla redazione di Comingsoon.it è arrivata una copia in blu-ray del film, finita nelle mani di Antonio Bracco che ha pensato bene di spacchettarla. Quei sotto potete vedere il video dell'"unboxing" di Minions 2 che potete definire alternativo, creativo, sciocco o buffo il giusto per allinearsi alla comicità dei personaggi gialli golosi di banane.



Minions 2 - Come Gru diventa Cattivissimo: Il nostro video dell'unboxing del Blu-ray del Film - HD

