Minions 2 scalza Top Gun Maverick al secondo posto degli incassi annuali, grazie al boxoffice italiano dell'ultimo weekend

Ancora primo al botteghino italiano del weekend, Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo scalza Top Gun Maverick come secondo miglior incasso dell'anno. Aumenta l'afflusso in sala grazie all'iniziativa Cinema in Festa, con biglietti a 3.50 euro fino a giovedì.

Ancora in vetta al boxoffice italiano del weekend, Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo registra altri 485.000 euro e tocca il totale italiano finora di 13.323.500 euro, diventando così il secondo miglior incasso dell'anno solare, scalzando Top Gun: Maverick e ormai inseguendo i 13.670.000 di Doctor Stange 2. Un grande risultato per l'Illumination Entertainment, che con questo sequel ha portato a casa 913.200.000 dollari.

C'è stato comunque in generale un incremento delle presenze in sala nell'ultimo fine settimana (da 334.000 a 523.000 presenze), grazie all'iniziativa Cinema in Festa che durerà fino a giovedì, con biglietti a 3.50 euro.

Stabile in seconda posizione c'è Il signore delle formiche di Gianni Amelio, con Luigi LoCascio che interpreta il professor Braibanti, al centro di un caso di "plagio" nell'Italia della fine degli anni Sessanta, che ancora non chiamava l'omosessualità col suo nome. Nel fine settimana ha incassato altri 309.000 euro, confluiti nel totale di 912.000.

Fisso al terzo posto il cartoon DC League of Super-Pets, dove la tradizione animata parodistica Warner incontra la DC Comics, raccontando i supereroici animali da compagnia dei beniamini con mantello: il totale nostrano è di 1.650.000 euro, aiutato dagli ultimi 278.000. Nel mondo il lungometraggio animato è a quota 177.560.000 dollari.