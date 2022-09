Cinema in Festa, il biglietto costa 3,50€ da domenica 18 a giovedì 22 settembre!

News Cinema

Al via la prima edizione di Cinema in Festa, dal 18 al 22 Settembre. Il biglietto a 3.50 euro invoglierà il pubblico a riscoprire il piacere della visione di un film in sala.

L'annunciato primo appuntamento dell'iniziativa Cinema in Festa è arrivato: come previso dal calendario diffuso a luglio, dal 18 al 22 settembre, cioè da domenica a giovedì, il biglietto del cinema costerà soltanto 3.50 euro. Come avemmo modo di spiegare, l'iniziativa non ha precedenti nel nostro paese, e si ispira alla "Fête du Cinéma" francese. Nato su iniziativa di Anica, Anec, MiC e dell'ente David di Donatello - Accademia del Cinema Italiano, Cinema in Festa è un progetto che si articolerà su cinque anni, arrivando fino al 2026. I giorni della settimana sono scelti come una studiata via di mezzo tra rituali significativi (la domenica per le famiglie, il giovedì per il lancio dei nuovi lungometraggi) e le giornate che normalmente attirano meno pubblico.



Il Cinema in Festa: il biglietto a soli 3,50 euro, in quali cinema e per quali film?

La promozione "Cinema in festa" sarà valida ogni anno, a settembre e a giugno, per cinque anni fino al 2026 per invitare al cinema ogni spettatore, esaltare l'esperienza cinematografica, presentare le stagioni autunnale ed estiva del cinema e garantire continuità all’offerta di film per 12 mesi. L'edizione 2022, che parte oggi domenica 18 settembre, vede l'adesione e partecipazione di oltre 1.000 cinema (1050 per la precisione) per 3.000 schermi attivi e offrirà in sala grandi titoli per famiglie come Minions 2 e DC League of Super Pets, grandi film dal Festival di Venezia come Il signore delle formiche, L'immensità e Don’t Worry Darling, gli eventi Spider-Man- No Way Home in edizione estesa e il ritorno sugli schermi del primo Avatar, oltre alle anteprime di Beast, Le buone stelle e Siccità. Qui tutti i film attualmente al cinema, che potrete vedere dal 18 al 22 settembre pagando il biglietto d'ingresso solo 3,50 euro