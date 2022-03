News Cinema

Minions 2: il nuovo trailer italiano del film che ci racconta come Gru sia diventato Cattivissimo

Minions 2 - Come Gru Diventa Cattivissimo, il nuovo capitolo del franchise d'animazione della Illimunition, arriverà nei cinema italiani il 18 agosto per raccontarci come il più grande super cattivo del mondo ha incontrato per la prima volta i suoi iconici Minions. Ecco il nuovo trailer.