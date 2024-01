Minecraft, Jennifer Coolidge si unisce al cast del film Warner con Jason Momoa

News Cinema

Dopo Jason Momoa e Jack Black, un'altra star entra nel cast di Minecraft. Il film, tratto dal videogioco più venduto di tutti i tempi, potrà contare anche sulla presenza di Jennifer Coolidge, fresca vincitrice dell'Emmy.

Nuovi ed entusiasmanti dettagli trapelano sul cast del blindatissimo film su Minecraft. Nella versione cinematografica del popolarissimo videogioco sviluppato da Mojang Studios e Microsoft, vedremo anche Jennifer Coolidge. Ne dà notizia Deadline, svelando così che un altro importante nome si aggiunge a quelli, già noti, di Jason Momoa e Jack Black.

Coolidge è fresca di vittoria del secondo Emmy come Miglior Attrice Non Protagonista per The White Lotus. Nella serie HBO ambientata in Sicilia, la vulcanica Jennifer interpreta la svampita milionaria Tanya. Ruolo che, nel 2023, le è valso anche un Golden Globe. La sua fama, tuttavia, la precede. Chi non ricorda la disinibita 'mamma di Stifler' nei vari capitoli di American Pie o l'eccentrica Sophie Kaczynski della sitcom 2 Broke Girls? Non è noto chi interpreterà l'attrice in Minecraft, ma scommettiamo che la sua effervescente personalità rappresenterà un valore aggiunto al film co-prodotto da Warner Bros., Vertigo e Legendary.

Dal 2011, anno del debutto, Minecraft si è affermato come uno dei videogiochi più venduti al mondo, con 300 milioni di copie e oltre 140 milioni di utenti mensili. In che modo il regista Jared Hess tradurrà i famosi blocchetti cubici (in grado di creare mondi di fantasia in 3D) in narrazione per il grande schermo? La trama del film, per il momento, è top secret. Non è noto neanche chi firma la sceneggiatura.

In compenso abbiamo, come si accennava in apertura, qualche notizia in più sul cast. Il protagonista avrà le nerborute fattezze di Jason Momoa. La star di School of Rock (2003), invece, presterà il volto a Steve, uno degli avatar personalizzabili del videogame. Tra gli altri interpreti, citiamo Emma Myers (la Enid della serie Mercoledì), Danielle Brooks (vista in Orange is the New Black) e Sebastian Eugene Hansen.

Le riprese, secondo le indiscrezioni, cominceranno a breve in Nuova Zelanda e il film è atteso nelle sale per il 5 aprile 2025. A produrre c'è lo stesso Momoa con Roy Lee, Jon Berg, Mary Parent, Cale Boyter, Torfi Frans Olafsson, Vu Bui e Jill Messick. Todd Hallowell, Kayleen Walters, Brian Mendoza e Jonathan Spaihts saranno i produttori esecutivi.