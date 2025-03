Millie Bobby Brown e lo sfogo su Instagram: "Io cresco, la gente no"

News Cinema

Millie Bobby Brown, tra poco in The Electric State su Netflix, ha usato Instagram per sfogarsi sulla continua analisi del suo aspetto attuale, paragonata a com'era all'inizio di Stranger Things. Qualcuno sembra non accettare la semplice crescita fisica da ragazzina a donna, si lamenta l'attrice.

Millie Bobby Brown, tra poco su Netflix in The Electric State assieme a Chris Pratt, non ci sta: come accade all'enfant prodige medio di Hollywood, gli occhi sulla sua crescita e sulla sua evoluzione sono particolarmente spietati, e negli ultimi tempi molti commentatori e commentatrici sui social e su alcune testate stanno massacrando i look di Millie. Vecchigna, sempre più irriconoscibile e così via. Brown non ci sta, e ha usato Instagram per un video e un post dove affronta a muso duro la questione.

Millie Bobby Brown si ribella ai giudizi sul suo aspetto, mentre cresce

The Electric State sarà su Netflix a stretto giro, dal 14 marzo, per la regia dei fratelli Russo e l'interpretazione di Millie Bobby Brown e Chris Pratt. Di nuovo al centro dell'attenzione, Millie si è rivolta a chi negli ultimi tempi ne critica look e aspetto fisico. Sono trascorsi quasi dieci anni dalla prima stagione di Stranger Things (2016), sua esplosione nello star-system quando aveva undici-dodici anni, e ora ne ha ventuno, sposata dall'anno scorso con Jake Bongiovi: non è più una bambina, non è più una ragazzina, così l'ex-baby star deve adattarsi ai propri cambiamenti fisici. Pensa però che qualcun altro non abbia la stessa pazienza... ed è stanca degli attacchi. Dice:

Voglio prendermi un momento per affrontare una cosa più grande di me, una cosa che riguarda ogni giovane donna che cresca sotto lo sguardo del pubblico. Credo sia necessario farsi sentire. Ho cominciato in questo ambiente quando avevo 10 anni, sono cresciuta davanti al mondo, e per qualche ragione la gente non sembra voler crescere con me. Invece si comportano come se dovessi rimanere ferma nel tempo, come se dovessi sempre avere l'aspetto che avevo nella prima stagione di Stranger Things. E siccome non ce l'ho, ora sono diventata un bersaglio.

Parliamo degli articoli, dei titoli, della gente così disperata che non vede l'ora di abbattere le ragazze. "Perché la Gen Z come Millie Bobby Brown invecchia così male?" di Lydia Hawken. "Che ha fatto Millie Bobby Brown alla sua faccia?" di John Ely. "Millie Bobby Brown scambiata per la mamma di qualcuno mentre guida con sua sorella minore Ava per LA" di Cassie Carpenter. "Matt Lucas di Little Britain asfalta selvaggiamente il nuovo look mammesco di Millie Bobby Brown" di Bethan Edwards, che amplifica un insulto, invece di domandarsi perché un uomo fatto e cresciuto sfotta l'aspetto di una donna giovane.

Questo non è giornalismo, questo è bullismo. Disturba il fatto che articolisti adulti passino il loro tempo a dissezionare la mia faccia, il mio corpo, le mie scelte. E il fatto che alcuni di questi articoli siano scritti da donne? Ancora peggio. Parliamo sempre del sostenere e innalzare le donne giovani, ma arrivati al dunque sembra più facile demolirle per un click. La gente disillusa non riesce a gestire l'idea di una ragazza che diventa una donna come dice lei, non come dicono loro. Mi rifiuto di scusarmi per crescere. Mi rifiuto di rendermi più piccola per adattarmi alle aspettative non realistiche delle persone che non riescono ad accattare di vedere una ragazza diventare una donna. Non mi vergognerò per come appaio, per come mi vesto o per come mi presento. Siamo diventati una società in cui è molto più facile criticare che fare complimenti. Da dove arriva questa reazione da stronzi, di dire cose orribili invece di dire qualcosa di carino? Se avete problemi, allora mi chiedo: cos'è che davvero vi dà fastidio? Facciamo meglio di così. Non solo per me, ma per ogni ragazza che si merita di crescere senza avere paura di essere fatta a pezzi solo perché esiste.