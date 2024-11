Milla Jovovich e Betty Gabriel contro gli zombi inTwilight of the Dead, il film postumo dal trattamento di George A. Romero

News Cinema

Per mettere insieme una produzione di un certo livello, negli States come da noi, ci vuole a volte molta pazienza. Ne sa qualcosa Paolo Zelati, che con Romero lavorò alla prima bozza di Twilight of the Dead ed è uno degli sceneggiatori del film che ha appena annunciato la protagonista Milla Jovovich.

Forse avrete già letto la notizia da qualche parte, visto che è stata annunciata ufficialmente in pieno delirio di Lucca Comics & Games, ma noi la avevamo già avuta ufficiosamente da uno degli autori della sceneggiatura, nonché primo promotore del progetto, ideato insieme a George A. Romero, il nostro amico Paolo Zelati, che scalpitava per darla alla stampa. Stiamo parlando di Twilight of the Dead, il film di zombi che continuerà l'eredità del regista di Pittsburgh, che aveva lavorato al trattamento della storia con Paolo fino a poco prima di morire, e che ora ha una protagonista che di morti viventi ne ha già combattuti parecchi nel franchise videoludico di Resident Evil, Milla Jovovich, che unirà le forze con Betty Gabriel, apparsa in parecchi interessanti horror, da La notte del giudizio - Election Year a Scappa - Get Out, da Upgrade a Unfriended: Dark Web. Sono loro i primi membri del cast ad essere annunciati, ma del film conosciamo già il regista, l'ottimo Brad Anderson, e il grande maestro del make-up ed effetti speciali Greg Nicotero, che da Zombi in poi ha collaborato spesso con Romero. Gli sceneggiatori, ricordiamo, oltre a Paolo Zelati, sono Joe Knetter e Robert Lucas.

In Twilight of the Dead Milla Jovovich combatte di nuovo con gli zombi, stavolta quelli originali

George A. Romero è scomparso già da 7 anni, appena un anno dopo esser stato ospite al Lucca Film Festival, ma i fan non lo hanno certo dimenticato ed è bello sapere che presto al cinema potremo vedere un nuovo film ancora riconducibile in qualche modo a lui. Twilight of the Dead è considerato il settimo e ultimo capitolo della saga romeriana, anche se non si esclude nemmeno in questo caso, se avrà successo, l'inizio di una nuova serie. Fortitude International presenta questa settimana il progetto all'American Film Market, con l'intenzione di iniziare le riprese a marzo 2025. Insomma, ci siamo quasi, finalmente!